Sophia Thomallas vergessener Auftritt bei GNTM: Deshalb warf Heidi Klum sie direkt aus der Show

Sophia Thomalla ist als Moderatorin und Model extrem erfolgreich. Was heute kaum jemand mehr weiß: Einst wollte Thomalla bei Germany's Next Topmodel berühmt werden – vergeblich.

Sogar berühmter als Mama: Sophia Thomalla ist extrem erfolgreich

Sophia Thomalla hat das geschafft, was nur den wenigsten Promi-Kindern vergönnt ist. Sie ist sogar noch berühmter als ihre Mutter – Schauspielerin und Tatort-Ikone Simone Thomalla. Durch die guten Kontakte ihrer Mutter konnte sich Thomalla schon als Teenagerin im Showbusiness etablieren. Mit gerade mal 17 Jahren ergatterte sie ihre erste größere TV-Rolle im ARD-Krimi Commissario Laurenti.

Dieser Erfolg ist bis heute nicht abgerissen: Seit 2021 moderiert Sophia Thomalla den RTL-Hit Are You the One? und ist als Model und Unternehmerin erfolgreich. Besonders die Klatschpresse zeigt großes Interesse an Thomallas Liebesleben, denn von 2011 bis 2015 war sie mit Rammstein-Skandalrocker Till Lindemann liiert. Inzwischen liebt Thomalla den Tennis-Profi Alexander Zverev:

Vor Heidi Klum gescheitert: Bei Germany's Next Topmodel hatte Sophia Thomalla keine Chance

Wir schreiben das Jahr 2009. Sophia Thomalla ist gerade einmal 19 Jahre alt und hat bereits erste Erfolge im Showgeschäft gefeiert. Was heute aber kaum jemand mehr weiß: 2009 nahm sie bei der Model-Castingshow Germany's Next Topmodel teil.

Allerdings flog sie direkt in der ersten Runde wieder raus – aus einem ganz bestimmten Grund: Thomalla war seit Jahren mit dem damaligen Jurymitglied Peyman Amin befreundet. Deshalb soll vom Sender und Heidi Klum befürchtet worden sein, dass der Juror nicht objektiv genug bleiben könnte. Gegenüber Bunte gestand Thomalla 2009, dass vor allem Mama Simone happy über den Rausschmiss war:

Meiner Mutter tue ich damit auch einen Gefallen, sie war nämlich von Anfang an nicht so begeistert, dass ich überhaupt hingegangen bin.

Inzwischen dürfte sich Sophia Thomalla aber nicht mehr über die verpasste Chance vor Heidi ärgern. Der beliebte TV-Star ist seit Jahren dick im Geschäft und hat auf Instagram knapp 1,5 Millionen Fans.