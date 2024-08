Berlin – Tag & Nacht bekommt Neuzugang: Sie ist die Neue in der Hauptstadt-Serie

Die Fans von Berlin – Tag & Nacht dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Alle Infos zum Neuzugang findet ihr hier.

Ganz so unbekannt dürfte Nicole Alaña den eingefleischten Fans von Berlin – Tag & Nacht nicht sein. Nicole war bereits im Februar als Valentina Lopez bei BTN zu sehen. Sie verkörperte die Halbschwester von Rolle Mike (Filip Nikolic), den sie damals zum ersten Mal in Amsterdam kennenlernte. Jetzt kehrt Nicole in ihrer Rolle zurück und diesmal bleibt sie länger als nur eine Folge.

„Sorgt für Gesprächsstoff" bei Berlin – Tag & Nacht: Darauf können sich Fans freuen

Bereits seit Juni steht Nicole wieder vor der Kamera und freut sich riesig, ein Teil der BTN-Familie zu werden. „Als Teenie habe ich Berlin - Tag & Nacht gerne und regelmäßig verfolgt und war tatsächlich ein kleines Fangirl“, gesteht sie im Interview mit Magic Connection. Im Gespräch heizt sie den Zuschauenden schon ordentlich ein, denn die können sich auf einiges gefasst machen.

Die Zuschauer können sich auf spannende Folgen mit Valentina freuen, die unerwartete Wendungen, emotionale Momente und viel Drama beinhalten. Valentina stellt das Leben einiger Charaktere auf den Kopf und sorgt für Gesprächsstoff. Neue Beziehungen werden geknüpft, bestehende werden ganz schön auf die Probe gestellt.

Magic Connection Nicole-Stefany Zeschky Alana freut sich auf ihre Zeit bei Berlin -Tag & Nacht

Das müsst ihr über die neue Rolle wissen

Valentina Lopez ist 18 Jahre alt und die Halbschwester von Mike Riedel. Sie hat gerade ihr Abi gemacht und ist halb deutsch, halb Kolumbianerin. Sie traf in Amsterdam zum ersten Mal auf ihren Halbbruder. Mike und Milla (Liza Waschke) waren in der niederländischen Hauptstadt auf der Suche nach Mikes – und somit auch Valentinas – Vater Frank. Frank hatte Mike um 200.000 Euro betrogen. Dort trafen Mike und Valentina dann überraschend aufeinander und genauso überraschend steht jetzt Valentina in Berlin vor Mikes Haustür.

Mit ihrer Rolle hat Nicole so einiges gemeinsam, wie sie erzählt.

Valentina und ich ähneln uns darin, dass wir grundsätzlich sehr harmoniebedürftig sind und oft an das Gute im Menschen glauben. Wir sind beide sehr hilfsbereit, wollen jedoch auf der anderen Seite niemanden zur Last fallen und nehmen ungern Hilfe an.

Unterschiede sieht Nicole vor allem in der Führung des Haushalts. Valentina sei sehr unordentlich und das würde auf sie selbst im echten Leben nicht zutreffen. „Vergleichsweise bin ich da echt ein kleiner Monk.“



Wann könnt ihr Nicole als Valentina bei Berlin – Tag & Nacht sehen?

Ab Freitag, den 30. August ist Nicole Alaña als Mikes Halbschwester Valentina wieder in der Daily-Soap zu sehen. Neue Folgen von BTN können bereits eine Woche im Voraus bei RTL+ gestreamt werden. Im TV werden die Folgen täglich um 19:05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt.