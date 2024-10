Soundbar-Bestseller 42 % reduziert: Satten Sound für wenig Geld jetzt bei Amazon holen

Dass guter Sound fürs Heimkino nicht teuer sein muss, beweist eine gut bewertete Denon-Soundbar unter den Amazon-Bestsellern zum aktuell reduzierten Preis.

Soundbars sind oft eine sinnvolle Ergänzung für die meisten Fernseher, deren integrierte Lautsprecher häufig nur mittelmäßigen Klang liefern. Allzu viel Geld muss man dafür nicht in die Hand nehmen, wie im Fall der gut bewerteten 2.1-Soundbar Denon DHT-S216 mit integriertem Subwoofer, Dolby Digital, DTS und mehr. Diese ist bei Amazon gerade um satte 42 Prozent reduziert * und spielt in der Bestseller-Liste auch ganz vorne mit *.

Das bietet die Denon DHT-S216 Soundbar



Die mit 89 × 6,6 × 12 Zentimeter kompakte und mit 100 Watt Leistung dennoch kraftvolle Soundbar setzt auf Stereolautsprecher in der Front nebst nach unten abstrahlenden Subwoofer-Boxen für ordentlichen Bass. Unterstützt werden dabei die Surround-Standards Dolby Digital, DTS und DTS Virtual:X, wodurch der Hersteller auch raumweiten 3D-Sound verspricht.



Per HDMI mit Arc-Funktionalität lässt sich die Denon DHT-S216 ganz einfach an den Fernseher anschließen und die Lautstärke auch geräteübergreifend steuern. Wahlweise gibt es auch Digital Audio In (optisch) und AUX In in Form einer 3,5-mm-Klinkebuchse als Anschlüsse. Mit an Bord ist natürlich auch Bluetooth, wodurch sich auch kabellos per Handy und Co. etwa Musik zuspielen lässt.

Per Equalizer will Denon mit seiner Soundbar darüber hinaus eine individuelle Anpassung des Klangerlebnisses bieten. So gibt es etwa einen "Dialogue Enhancer", der die Dialogverständlichkeit in Filmen und Serien mit drei verschiedenen Modi verbessert, sodass Dialog hervorgehoben werden, ohne die Gesamtlautstärke anzupassen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

Bestseller-Soundbar Denon DHT-S216: Bewertungen und Test

Nicht nur in nahezu 3.000 Rezensionen bei Amazon * kommt die Soundbar mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen fast durchweg gut an, auch beim englischsprachigen Fachmagazin TechRadar gab es im Test gute 4 von 5 Sternen. Hier heißt es im Fazit: "Wenn das Geld knapp ist und Ihr Fernseher einen Audio-Boost braucht, ist die Denon DHT-S216 Home Theater Soundbar eine preiswerte Möglichkeit, Ihren Sound zu verbessern, ohne die Bank zu sprengen. "



Gelobt werden ein lauter und klarer Sound, Kompatibilität mit den meisten Subwoofern und die Anpassungsmöglichkeiten der Denon DHT-S216. Moniert wird derweil das Fehlen von WLAN-Unterstützung und eines integrierten Sprachassistenten sowie vereinzelte Bluetooth-Aussetzer.

