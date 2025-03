Soundbar für unter 90 Euro!? Einer der Bestseller bei Amazon ist gerade reduziert

Soundbars müssen nicht viel kosten, wie aktuell ein beliebtes und gut bewertetes Modell von Hisense zu einem günstigen Preis bei Amazon beweist.

Hisense ist vor allem für preiswerte und dennoch gute Fernseher bekannt, kann aber auch Soundbars, wie die HS2000 im Angebot bei Amazon beweist: Sie ist aktuell nicht nur auf Platz 3 der Soundbar-Bestseller *, sondern derzeit auch um 12 Prozent reduziert und damit schon für unter 90 Euro zu haben *.

Das bietet die Hisense HS2000-Soundbar



Als 2.1-System im kompakten Design mit Stereolautsprechern und in die Soundbar integriertem Subwoofer bietet die HS2000 bis zu 240 Watt und damit deutlich mehr Leistung als die eingebauten Lösungen von Fernsehern. Für Raumklangsimulation sind sogar Dolby Digital Plus und DTS Virtual:X mit an Bord.

Verbinden lässt sich die Hisense-Soundbar sowohl kabelgebunden per optischem Anschluss, Coaxial, HDMI ARC oder AUX als auch kabellos per Bluetooth. Egal ob für Filme, Musik oder Spiele – dank einstellbarer und vorgefertigter Equalizer-Modi lässt sie sich nach Belieben für verschiedene Anwendungsfälle anpassen. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.









So gut ist die Hisense HS2000-Soundbar



Mit durchschnittlich 4,2 von 5 Sternen in über 2.000 Rezensionen * kommen die Hisense-Soundbars bei Amazon ziemlich gut weg. Speziell für die HS2000 wird in den Bewertungen hervorgehoben, dass sie sich sehr einfach verbinden und einrichten lässt. Auch der im Vergleich zu Fernsehern bessere Sound nebst Bass wird gelobt, ebenso wie verschieden Soundeinstellungen ab Werk und die mögliche Steuerung per TV-Fernbedienung. Kritik sucht man angesichts des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses vergeblich.

Wer möglichst wenig Geld für eine Soundbar ausgeben möchte und trotzdem ein vernünftiges Klangerlebnis wünscht, ist hier im Vergleich zu vielen teureren Modellen also sehr gut beraten. Besonders zum reduzierten Angebotspreis kann man mit der Hisense HS2000-Soundbar nicht viel falsch machen.

