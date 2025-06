Soundbar mit wahnsinnigem 11.1.4-Sound: Sichert euch den Testsieger von JBL zum Tiefstpreis!

Mit der JBL BAR 1300 bekommt ihr das aktuelle Soundbar-Topmodell des Herstellers für satten Heimkinoklang gerade besonders günstig im Angebot bei Amazon.

Auf einen Blick: Das bietet die JBL-Soundbar BAR 1300

11.1.4-Lautsprechersystem mit 1.170 Watt Spitzenleistung

unterstützt Dolby Atmos und DTS:X für 3D-Sound in Kinoqualität

für 3D-Sound in Kinoqualität seitlich abnehmbare Rear-Lautsprecher mit Akku-Betrieb für freie Positionierung

mit Akku-Betrieb für freie Positionierung separater Subwoofer für starken Bass

für starken Bass optimale Surround-Effekte dank automatischer Raumkalibrierung

JBL-App für Equalizer-Einstellungen, unterschiedliche Sound-Modi und mehr

für Equalizer-Einstellungen, unterschiedliche Sound-Modi und mehr JBLs PureVoice-Technologie für verbesserte Dialogqualität

Drittanbieter-Support zu Apple AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) und Google Chromecast

zu Apple AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) und Google Chromecast Kompatibilität zu Sprachassistenz mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri

mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri HDMI mit eARC und 4K-Pass-Through sowie HDR-Support , optischer Anschluss, Bluetooth und WLAN

Rezensionen und Test: So gut ist die JBL BAR 1300

Mit Ausnahme von Coolblue bekommt ihr das gut bewertete Soundsystem derzeit sonst nirgends so günstig.

Nicht nur in 65 Rezensionen mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen bei Amazon * kommt die Soundbar fast durchweg gut an, bei der Stiftung Warentest war sie in der Ausgabe 08/2023 sogar Testsieger mit der Note 2,0 ("Gut"). Auch im Fachtest bei Trusted Reviews gab es mit 4 von 5 Sternen eine starke Wertung.

Dort wird die JBL BAR 300 als "aufregendes und leistungsstarkes Surround-System" beschrieben. Hervorgehoben wird ihre Vielseitigkeit und dass sie einen angenehm klaren, kraftvollen und detaillierten Klang bietet. Gelobt werden auch die abnehmbaren Lautsprecher und die gute kabellose Unterstützung. Derweil könnte die Overhead-Leistung etwas klarer sein und mit Samsungs damaligem Topmodell HW-Q990D gibt es starke Konkurrenz, heißt es, die derzeit sogar günstiger ist *.

Günstigere Alternative: 2.1-Soundbar-Set von Hisense

Wer nicht rund 1.000 Euro für Heimkino-Sound ausgeben möchte, kann sich auch die ebenfalls gut bewertete Hisense HS2100 mit kabellosem Subwoofer und bis zu 240 Watt anschauen, die es derzeit im Angebot bei Amazon schon für unter 90 Euro gibt.

Entsprechend dem Preis gibt es hier natürlich weniger Soundqualität und Funktionalität, dafür kommt die günstige Hisense-Alternative aber extrem erschwinglich daher und ist auch einer der Bestseller bei Amazon. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier quasi unschlagbar.