Soundboks 4 zum Bestpreis am Prime Day: Ja, sie ist wirklich so gut, wie alle sagen

Unfassbar laut, unkaputtbar und unglaublich ausdauernd: Die Soundboks Gen 4 ist der Olymp der Bluetooth-Lautsprecher und die perfekte Begleitung für Park, Festival, oder Livemusik. Am Prime Day bekommt ihr sie jetzt so günstig wie nie.

Wer liebt nicht eine gute Underdog-Story? Das kleine dänische Unternehmen Soundboks nimmt es mit seinem gleichnamigen Bluetooth-Partylautsprecher mit Größen wie JBL und Sony auf. 2015 gegründet, haben sie schon über 250.000 Boxen verkauft. Doch sind sie wirklich so gut?

Ich sage ja, und im Prime Day-Angebot könnt ihr euch jetzt auch selbst davon überzeugen, denn ihr spart 200 Euro auf den lautesten akkubetriebenen Bluetooth-Lautsprecher der Welt.

Die lauteste tragbare Bluetooth-Box der Welt

So gut ist die Soundboks

Bis zu 126 Dezibel kann der Bluetooth-Lautsprecher der Dän:innen laut werden. Das ist in etwas vergleichbar mit einem Rockkonzert und fast so laut wie ein Düsenjet aus 100m Entfernung. Damit übertönt ihr eure Zeltnachbarn auf dem Festival garantiert (außer diese haben auch eine Soundboks).

Die Soundqualität kann wirklich mit professionellen PA-Lautsprechern mithalten. Selbst bei hohen Lautstärken verzerrt nichts. Das Fachmagazin hifi.de vergibt in der Kategorie Klang etwa eine 8,9 von 10. Nur die Mitten sind etwas schwach und die Höhen ein kleines bisschen zu schrill – aber das ist Meckern auf Champions League Niveau. Ich selbst habe sie auch schon für kleine Konzerte eingesetzt und bin absolut überzeugt von ihrer Qualität.

Dazu kommt, dass die Soundboks 4 * fast unkaputtbar ist. Egal ob Unwetter oder Stürze, die Box hält unglaublich viel aus. Die Dän:innen haben so viel Vertrauen in ihr Produkt, dass es schonmal in Social Media Clips die Treppen heruntergeworfen wird – und natürlich überlebt. Natürlich ist sie auch wasserdicht und staubgeschützt nach IP65.

Saustark ist auch der in der vierten Generation nochmal verbesserte Akku. Bei mittlerer Lautstärke sind 40 Stunden drin – die Party muss also gefühlt nie aufhören. Selbst bei vollem Karacho sind es noch 6 Stunden. Doch es kommt noch besser: Der Akku ist auswechselbar, ihr könnt also einfach eine neue Batterie einlegen. Für die müsst ihr nochmal 150 Euro extra berappen, was sich aber durchaus lohnt für die im Grunde Verdopplung der Laufzeit.

Die kleine Schwester der Soundboks

Wenn euch der 16 kg Brocken dann doch zu schwer ist, könnte die Soundboks Go etwas für euch sein. Sie ist leichter und mobiler, denn sie lässt sich praktischerweise per Tragegriff transportieren. Auch ist sie ca. 6 kg leichter als die große Schwester.

Trotz kleinerer Ausmaße erbt sie einiges vom Flaggschiff. Brachialer Sound, ein extrem robustes Gehäuse und ein starker Akku bieten euch alles, was ein guter Bluetooth-Lautsprecher braucht.

