South Park: Snow Day erscheint in umfangreicher Collector's Edition – mit diesem Gadget wird jeder Toilettengang ein Erlebnis

Nach neun langen Jahren erscheint endlich wieder ein South Park Spiel für die PS5 und Co. Und das ist nicht alles, Fans dürfen sich auch über eine limitierte Collector's Edition freuen, die lustige Gadgets enthält.

Nach dem South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe * 2017 veröffentlicht wurde, war es länger still im Videospielbereich, doch jetzt kommt die vierer Clique wieder mit einem neuen Abenteuer zurück. South Park befindet sich im Schneegestöber und ihr müsst zusammen mit Cartman, Stan, Kyle und Kenny die Welt retten.

Am 26. März erscheint South Park: Snow Days * in einer umfangreichen und limitierten Collector's Edition, das ein ganz besonderes Extra für euch bereithält. Auf Amazon könnt ihr sie bereits jetzt vorbestellen.

Die limitierte Collector's Edition kann für die beliebten Konsolen PS5 *, Xbox *, Nintendo Switch * und auch für den PC * vorbestellt werden. Wer auf die Gadgets verzichten möchte, kann sich natürlich auch die Standard-Edition * sichern. Amazon bietet außerdem eine Preisgarantie an, das heißt, wenn der Preis bis zum Release sinken sollte, zahlt ihr automatisch weniger.

Darum geht es in South Park: Snow Day

Als ein heftiger Schneesturm South Park ins Chaos stürzt, ist das für Cartman, Stan, Kyle und Kenny ein Grund zur Freude, denn die Schule bleibt geschlossen. Die vier Jungs schlüpfen, wie schon in South Park: Der Stab der Wahrheit, in ihre Fantasy Rollen und begeben sich in ein schneebedecktes Abenteuer.

Amazon Das enthält die Collector's Edition von South Park.

Snow Day ist das erste Koop-Actionspiel von South Park, das ihr mit bis zu drei Spieler:innen zockt, die über die Spielersuche gefunden werden können. Wer keine Lust auf Multiplayer hat, kann mit KI-Verbündeten losziehen. Auf euch wartet eine brandneue Story, in der ihr die Regeln schreibt. Rüstet einzigartige Waffen auf und nutzt eure Spezialfähigkeiten, um damit in actionreiche Schlachten zu ziehen. Es liegt an euch, die Welt zu retten und natürlich einen schulfreien Tag zu genießen.



Die limitierte Collector's Edition enthält ausgefallene Gadgets

Die Collector`s Edition enthält den Soundtrack von Snow Day und sechs Tarotkarten. Mit dem Beanie könnt ihr selbst zum Grand Wizard werden, ansonsten gibt es Cartman in dieser Verkleidung in einer Schneekugel. Das besondere Highlight ist wohl der sprechende Klorollenhalter, der jeden Toilettengang zu einem lustigen Erlebnis macht.

