Spider-Man 4: Neue Set-Bilder bringen vergessenen Bösewicht zurück – seit 8 Jahren haben wir ihn nicht mehr gesehen

Peter Parker aka Spider-Man bekommt es im nächsten Marvel-Abenteuer wieder mit einer ganzen Manege an Schurken zu tun. Einer davon ließ sich jetzt am Set blicken.

Die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day haben zuletzt einen kleinen Rückschlag erlitten, als Tom Holland sich verletzte und mit einer leichten Gehirnerschütterung ins Krankenhaus musste. Keine Sorge, es geht ihm bereits besser und der Dreh läuft sogar schon wieder.

Wäre es Spider-Man selbst gewesen, der eins auf die Birne bekommen hat, würde man mit Sicherheit einen Marvel-Schurken verdächtigen. Einer davon, den wir seit Spider-Man: Homecoming (2017) nicht gesehen haben, wurde jetzt am Set erspäht.

Spider-Man-Schurke Scorpion kehrt für Brand New Day zurück

Mac Gargan aka Scorpion ist seit den 60er Jahren Teil der Spider-Man-Schurkengalerie. Im ersten vollen Film mit Tom Holland haben wir ihn allerdings nicht mit Superkräften oder seiner Skorpion-Rüstung erlebt, sondern als normalsterblichen Gangster in Gestalt von Michael Mando. Nachdem er außerirdische Waffen von Vulture (Michael Keaton) erwerben wollte, wurde er von unserem Superhelden dingfest gemacht und verbringt seine Zeit seitdem in Gewahrsam. Zumindest bis jetzt, wie diese Fotos von den Dreharbeiten belegen:

Sieht ganz so aus, als wäre Scorpion wieder auf freiem Fuß. Schwer vorstellbar, dass Regisseur Destin Daniel Cretton und sein Team es sich nehmen lassen werden, ihn diesmal mit etwas mehr Schurkenpower auszustatten. Wobei es auch nicht allzu episch werden darf, schließlich soll Spider-Man: Brand New Day sich wieder mehr mit Kriminalität auf New Yorker-Straßen-Level befassen.

Zum Gangster-Thema passt auch ein weiterer Schurke im Bunde, der wie Scorpion zusätzlich Teil des Animationsfilms Spider-Man: A New Universe war: der von Marvin 'Krondon' Jones III gespielte Albino-Mobster Tombstone.

Ebenfalls mit an Bord sind Zendaya als MJ, Jacob Batalon als Ned, Jon Bernthal als Punisher, Mark Ruffalo als Hulk und Charlie Cox als Daredevil. Der letztgenannte könnte via Kingpin eine Connection zu den beiden Gangster-Gegenspielern Scorpion und Tombstone haben. Kommendes Jahr erfahren wir mehr und wir wissen sogar schon genau, wann.

Wann kommt Spider-Man 4 ins Kino?

Trotz Verletzungen und potentieller Verzögerungen soll Spider-Man: Brand New Day nach wie vor am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen. Dabei handelt es sich um den zweiten Film aus der sechsten Phase des MCU nach The Fantastic Four: First Steps.

Im Anschluss stehen zwei Mega-Blockbuster mit Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars an, in denen es Doctor Doom (Robert Downey Jr.) zu bezwingen gilt.