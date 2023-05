Spider-Man: Across the Spider-Verse – Gewinnt jetzt Kinotickets für die exklusive Preview in Berlin

Im Juni kommt einer der am meisten erwarteten Marvel-Filme ins Kino und ihr könnt Spider-Man: Across the Spider-Verse exklusiv in der Preview früher sehen. So geht's!

Am 01. Juni kommt Spider-Man: Across the Spider-Verse in die deutschen Kinos und ihr habt die einmalige Möglichkeit, die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms bereits einen Tag vor Release zu schauen. Gemeinsam mit FILMSTARTS vergeben wir 250 Plätze für das Special Screening am 31. Mai in Berlin. Spider-Man: Across the Spider-Verse – ein bildgewaltiger Marvel-Kracher

Miles Morales (Shameik Moore) kehrt für das nächste Kapitel der Oscar®-gekrönten Spider-Verse-Saga unter Regie von Joaquim Dos Santos, Kemp Powers und Justin K. Thompson auf die große Leinwand zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinandergeraten, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse ansehen: Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 2 (Deutsch) HD Seid dabei: Jetzt 1x2 Tickets für die exklusive Preview gewinnen! Um euch zwei der limitierten Plätze für das Special Screening des neuen Superhelden-Films zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen. Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen. Macht mit, gewinnt mit etwas Glück 1x2 Tickets und taucht mit unseren Hosts Yves und Sebastian vor allen anderen ins knallbunte Multiversum ein. Wir freuen uns auf euch! Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 24.05.2023 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.