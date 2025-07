Spider-Man-Star Tom Holland hat gerade den besten Film seines Lebens gedreht: "Anders als alles, was wir je gesehen haben"

Tom Holland schwärmt in den höchsten Tönen von Christopher Nolans neuem Abenteuer-Epos Die Odyssee. Fans dürfen sich auf ein einmaliges Kinoerlebnis einstellen.

Tom Holland hat bereits einige große Kinoproduktionen und Blockbuster auf dem Buckel: von diversen Marvel-Krachern wie Avengers: Endgame oder Spider-Man: No Way Home bis hin zu Abenteuer-Epen wie Die versunkene Stadt Z oder Uncharted. Der Film, für den Holland als Letztes vor der Kamera stand, soll all diese Titel jedoch um Längen in den Schatten stellen. Denn der Schauspieler kommt aus dem Schwärmen über Christopher Nolans Die Odyssee gar nicht mehr heraus.

Tom Holland teast Christopher Nolans Die Odyssee

Holland schlüpft in Die Odyssee in die Rolle von Telemachus, des Sohnes von Odysseus. Er fungiert neben seinem Leinwandvater Matt Damon in dem Abenteuerfilm als einer der großen Hauptdarsteller. Der Spider-Man-Star war somit umfangreich an den Dreharbeiten zu Die Odyssee beteiligt, die in den vergangenen Monaten hauptsächlich in Italien und Marokko stattfanden. Ein einmaliges und prägendes Erlebnis, wie Holland kürzlich gegenüber GQ Sports verriet:

Es war großartig. Der Job meines Lebens, ohne Zweifel. Die beste Erfahrung, die ich je an einem Film-Set gemacht habe. Unglaublich. Es war aufregend. Es war anders. Ich denke, dieser Film wird anders als alles, was wir je gesehen haben.

Weiterhin schwärmte Holland über die Zusammenarbeit mit Christopher Nolan selbst und dessen Ehefrau Emma Thomas, die mit ihm als Produzentin an dem Abenteuer-Epos arbeitet:

Mit Chris zu arbeiten, ihn und Emma kennenzulernen, war absolut fantastisch. Ich habe noch nie jemanden so arbeiten sehen, wie sie es tun, und es gibt einen Grund, warum sie die besten in der Branche sind. Einen Sitz in der ersten Reihe zu bekommen und Teil des Prozesses zu sein und mit einem wahren Meister seines Handwerks zusammenzuarbeiten und von ihm zu lernen war die beste Erfahrung, die ich je hatte.

Holland gießt hier somit Öl ins Feuer vieler Fans, die von Nolans neuestem Streich nicht weniger als ein revolutionäres Meisterwerk erwarten. Die Odyssee wird mindestens auf technischer Ebene Kinogeschichte schreiben – als erster Film, der komplett mit IMAX-Kameras gedreht wurde.

Der Spider-Man-Star ist dabei nur ein großer Name im unglaublichen Cast von Die Odyssee. Neben ihm werden unter anderem Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron und Elliot Page in dem Abenteuer-Epos zu sehen sein.

Wann kommt Die Odyssee mit Tom Holland ins Kino?

Nachdem die Dreharbeiten im Februar 2025 gestartet sind, soll sich die Produktion nun in den letzten Zügen befinden. Dennoch müssen sich Fans noch eine Weile gedulden, bis sie sich selbst auf der großen Leinwand von Die Odyssee überzeugen können. Der Kinostart ist in Deutschland für den 16. Juli 2026 angesetzt.