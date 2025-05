Splatter-Action vom Feinsten: Holt euch den bisher besten Shooter des Jahres als höllische Collector’s Edition

Mit Doom: The Dark Ages ist just der bisher beste Shooter des Jahres erschienen und ihr könnt euch die epische Collector’s Edition jetzt noch sichern, bevor sie vergriffen ist.

Doom: The Dark Ages ist der neueste Stern am Shooter-Himmel und entführt euch in einen brutalen Mittelalter-Mix mit Dark-Fantasy und Science-Fiction direkt aus der Hölle. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt noch die Collector’s Edition für PlayStation 5 * oder Xbox Series X sichern *. Die PC-Version der Sammler-Edition ist hier schon vergriffen *, aber aktuell beispielsweise per Reseller noch auf eBay verfügbar *.

Doom: The Dark Ages Collector’s Edition bei Amazon sichern Deal Jetzt zum Angebot





Doom: The Dark Ages – Höllen-Shooter als Collector’s Edition



Die Fortsetzung der beliebten Spielreihe fungiert als Prequel und lässt Spieler:innen einmal mehr in die Rolle des Doom-Slayers schlüpfen, der sich mit allerhand Waffengewalt in einem mittelalterlichen Setting gegen zahllose Horden von Dämonen aus der Hölle erwehren muss. Verpackt ist das Ganze in eine filmreife Geschichte.



Die Collector’s Edition liefert euch passend dazu neben dem Spiel auf Disc mit SteelBook-Box und kommendem Kampagnen-DLC auch eine 30 Zentimeter große Slayer-Statue, eine Replika der Red-Key-Card sowie ein digitales Artbook nebst Soundtrack und ein Divinity-Skin-Pack. Alle Details zu den Inhalten der Sammler-Edition findet ihr auch bei Amazon *.





So gut ist der neue Shooter-Hit Doom: The Dark Ages

Die Kollegen vom Konsolenmagazin GamePro haben das Spiel im Rahmen ihres Tests kürzlich durchgezockt und mit einer Wertung von 85 Prozent sowie einer Gold-Auszeichnung versehen. Einen Extra-Award gab es dabei auch für die Spiel-Balance des Shooters.

Im Fazit zum Test heißt es, dass Doom: The Dark Ages ein exquisit spielbarer und herausragend performanter Wucht-Shooter sei, dem allerdings zum Ende hin etwas merklich die Puste ausgehe. Bis dahin werden Fans des Genres aber offenkundig bestens unterhalten.



Jetzt zum Angebot: Doom: The Dark Ages Collector’s Edition bei Amazon sichern *

Doom – Der Film

Wenn euch nach noch mehr Doom der Sinn steht, könnt ihr euch auch Doom – Der Film (in 4K und auf Blu-ray bei Amazon *) aus dem Jahr 2005 mit Dwayne Johnson und Karl Urban zu Gemüte führen. In der Action-reichen, aber vergleichsweise losen Videospielverfilmung müssen sich die Protagonisten mit einem Monster auf dem Mars herumplagen.

Die Fachkritiken und User-Wertungen fielen im Gegensatz zu den beliebten Teilen der berühmten Spielreihe jedoch eher durchwachsen aus, weswegen das neue Doom: The Dark Ages wohl die deutlich bessere Option ist, um ein höllisches Abenteuer selbst zu erleben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung