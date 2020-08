SpongeBob Schwammkopf-Fanliebling: Patrick bekommt seine eigene Serie

Über 20 Jahre läuft SpongeBob Schwammkopf schon erfolgreich im TV. Neben gewohnten Specials dürfen sich Fans in Zukunft auf eine Besonderheit freuen: Fanliebling Patrick bekommt seine eigene Serie.

SpongeBob Schwammkopf ist längst Kult. Seit 1999 kommt die Serie bis heute jetzt schon auf 12 Staffeln, zu denen noch diverse Specials und einige Filme kommen. Der gelbe Schwamm und die genauso liebenswürdigen wie schrägen Meeresbewohner von Bikini Bottom sind zur beliebten Marke geworden, die immer noch neue Richtungen einschlägt.

Jetzt wurde bekannt, dass SpongeBob-Fanliebling Patrick Star in Zukunft eine eigene Spin-off-Serie bekommen soll, zu der es auch schon nähere Details gibt.



In neuer SpongeBob-Spin-off-Serie wird Patrick zum Late-Night-Moderator

Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, plant Nickelodeon eine Spin-off-Serie für Patrick, die im Stil typisch amerikanischer Late-Night-Shows aufgezogen werden soll. Für das Projekt, das momentan den Titel The Patrick Star Show trägt und von dem Team hinter der Originalserie stammt, wird der nicht gerade superschlaue Seestern zum Late-Night-Host und begrüßt in seiner Sendung wechselnde Bikini Bottom-Figuren.

Neben vereinzelten Auftritten bekannter SpongeBob Schwammkopf-Gesichter sollen in der Serie viele neue Figuren vorkommen. Für den Anfang soll die 1. Staffel von The Patrick Star Show 13 Folgen bekommen. Im Original leiht dabei wie gewohnt Bill Fagerbakke dem Seestern seine Stimme.

Offiziell von Nickelodeon bestätigt wurde die Entwicklung des SpongeBob Schwammkopf-Spin-offs noch nicht. Deadline will erfahren haben, dass der Sender gerade vor dem Abschluss der Verhandlungen stehen soll. Wann und wie The Patrick Star Show dann nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

Bei uns kommt als nächstes der neue Film SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung, an dem sich Netflix die Rechte gesichert hat.

