Squid Game-Fans verachten das Baby aus Staffel 3: "Das Schlimmste, was der Serie passieren konnte"

In Squid Game Staffel 3 wird ein Baby geboren. Die Reaktionen der Fans auf die Entwicklung sind fast ausschließlich negativ und lesen sich teilweise wie Wutanfälle.

Mit Squid Game Staffel 3 ist die Story von Netflix' Mega-Hit vor kurzem zu Ende gegangen. Das Ende der Hit-Serie, deren 1. Staffel bisher kein Konkurrent das Wasser reichen konnte, wartet mit einem Baby auf: Inmitten der bizarren Todesspiele wird ein Kind geboren. Und während manche das Neugeborene feiern, schlägt ihm auf X die blanke Verachtung entgegen. Vorsicht, massive Spoiler!

Das Squid Game-Baby treibt Netflix-Fans zur Weißglut

"Squid Game Staffel 3 ist so für den Arsch", wütet ein Fan etwa, "was soll das heißen, du [Hauptfigur Gi-Hoon] bist nach 3 Staffeln Kampf für ein Baby gestorben?" Ein anderer erklärt: "Das Baby ist das Schlimmste, was der Serie passieren konnte". Ein dritter vermittelt, dass er einen Schock bekomme, wann immer das "dumme CGI-Baby" zu sehen sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Hass auf das computergenerierte Neugeborene ist so gut wie universell. Für die einen reduziert es Hauptfigur Gi-hoon auf einen Babysitter, für die anderen ist es in Sachen Story einfach irrelevant. "Squid Game Staffel 3 ist so dumm", fasst ein Fan die Ereignisse des Finales zusammen, zu der auch die Geschichte des Babys gehört. Und ein weiterer hatte das Kind offenbar so satt, dass er mit künstlicher Intelligenz gleich einen Showdown zwischen ihm und Gi-hoon anzettelte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Reddit werden die Gründe für die Abneigung etwas schärfer und weniger hasserfüllt umrissen. Aber auch dort findet sich wenig Zustimmung für die Idee hinter der Figur. Manchen nimmt die Einführung eines Neugeborenen schon zu sehr den Ausgang der Story vorweg, andere empfanden etwa die Geburtsszene des Kindes als völlig unauthentisch.

Am schmerzhaftesten ist womöglich für viele Fans, dass keine 4. Staffel die Enttäuschung wird beheben können: Squid Game ist als Hauptserie vorbei, die Community wird mit dem kontroversen Finale leben müssen. Spin-offs wurden zwischenzeitlich angedeutet, bisher aber nicht offiziell bestätigt.