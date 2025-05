Staatsreich der Tech-Oligarchen: Neuer ZDF-Film blickt hinter die Pläne von Donald Trump, Elon Musk und Co.

Amerikas Demokratie steht auf dem Spiel. Seit Donald Trump zum zweiten Mal als US-Präsident regiert, wird es immer offensichtlicher: Tech-Milliardäre wie Elon Musk mischen sich offen in die Politik ein. Warum das gefährlich ist, zeigt der ZDF-Film Trump und das Silicon Valley.

Heute Abend wird es im ZDF spannend: Eine brisante Enthüllungs-Dokumentation soll die wahren Absichten von Tech-Milliardären wie Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg aufdecken, die gemeinsame Sache mit US-Präsident Donald J. Trump machen, um die USA von Grund auf zu verändern. Warum deshalb die Demokratie in Gefahr sei, will der Film Trump und das Silicon Valley – Staatsstreich der Tech-Oligarchen auf erschütternde Art und Weise zeigen.

Wenn Tech-Milliardäre die Demokratie mit Füßen treten: Neuer ZDF-Film entlarvt Musk, Zuckerberg und Co.

Nachrichtenlegende Claus Kleber begibt sich mit Journalistin Angela Andersen auf eine Spurensuche durch die USA, um zu beleuchten, wie eng die US-Politik unter Präsident Donald Trump mit der milliardenschweren Tech-Industrie verflochten ist. Das Journalisten-Duo blickt genau hin und tritt eine Reise durch die gespaltenen USA an, deren Demokratie längst in Gefahr ist. Kleber und Andersen interviewen zahlreiche Menschen, die vor einer dystopischen Zukunft warnen, falls die Politik sich weiterhin in diese Richtung verändert.

Im Fokus der Doku stehen berühmt-berüchtigte Tech-Anführer wie Elon Musk, die immer mehr Einfluss auf die amerikanische Politik ausüben. Ihr Ziel sei es, die als langsam empfundene Demokratie in den USA zu untergraben; in der Hoffnung, das Land wie ein Unternehmen zu führen: Statt Gerechtigkeit sollte ein starker Anführer wie Trump den Ton angeben. Claus Kleber und seine Kollegin wollen jedoch die Hoffnung nicht aufgeben. Auch wenn es bisher wenig Widerstand gegen Musk, Bezos und Co. gäbe, sei es noch nicht zu spät, den Kurs zu verändern.

Trump und das Silicon Valley – Staatsstreich der Tech-Oligarchen: So kannst du den ZDF-Film gratis schauen

Heute Abend, am 22. Mai 2025, läuft Trump und das Silicon Valley ab 22:15 Uhr im ZDF. Wer lieber online streamt, wird in der zdfMediathek fündig. Hier kann der Film bereits seit heute morgen gratis gestreamt werden.