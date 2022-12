Star einer der der derzeit besten Serien verrät Geheimnis hinter Monster-Penis – und sorgt für heftige Lacher

In der 2. Staffel der unterhaltsamen HBO-Serie The White Lotus zieht Theo James gleich in Folge 1 blank. Jetzt hat er enthüllt, dass dahinter eine etwas zu groß geratene Prothese steckte.

Wer privilegierten, egoistischen Paaren und Familien dabei zuschauen will, wie sie sich im Urlaub gegenseitig zerfleischen, darf sich Mike Whites großartige HBO-Serie The White Lotus nicht entgehen lassen.

Jede Woche erscheint gerade eine neue Folge der 2. Staffel, die durch das Anthologie-Format mit fast komplett neuen Stars und Charakteren sowie dem neuen Schauplatz auf Sizilien daherkommt. Mit dabei ist auch Theo James, der direkt in Folge 1 eindrucksvoll blank zieht. Dahinter steckt ein Trick, den der Star jetzt sehr witzig näher beschrieben hat.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The White Lotus Staffel 2:

The White Lotus - S02 Trailer (Deutsch) HD

Penis-Prothese in The White Lotus Staffel 2 ist wie ein Hammer oder von einem Esel

Ein Handlungsstrang der neuen The White Lotus-Staffel dreht sich um zwei befreundete Paare, die aus Harper (Aubrey Plaza) und Ethan (Will Sharpe) sowie Daphne (Meghann Fahy) und Cameron (Theo James) bestehen. Direkt in der ersten Folge kommt es zu einer Szene, in der sich Cameron vor Harper umzieht und dabei kurz komplett nackt ist. Ob dahinter schon eine sexuelle Machtdemonstration steckt, bleibt offen.

Was aber nicht offen bleibt, ist ein Eindruck von Theo James' Hoseninhalt, der Diskussionsstoff erzeugte. Vor kurzem war der Star laut The Wrap in Jimmy Fallons Talkshow zu Gast und sprach über die Szene, in der dem Host auch der auffällige Penis des Schauspielers auffiel. James enthüllte hier direkt, dass es sich dabei um eine künstliche Prothese handelte. Seht hier einen Clip mit dem längeren Gespräch darüber:

Der Star aus The White Lotus erklärt, dass eigentlich eine realistische Penis-Nachbildung angefertigt werden sollte. Am Ende kam aber etwas dabei heraus, dass James so beschreibt:

Wir kommen ans Set, und sie hat so was wie einen Hammer oder so. Ich meine, es ist größer als das. Es ist, als hätte sie es einem Esel auf dem Feld gestohlen. Ich meine, das Ding ist gigantisch. Und ich und der Regisseur, Mike White, sitzen da und sagen: 'Das ist … durchschnittlich, oder?‘

Im schlaffen Zustand soll die Penis-Prothese aus The White Lotus auf stolze 22 Zentimeter Länge und 10 Zentimeter Dicke kommen. Wie James noch verriet, hat er den Ersatz nicht als Souvenir vom Set behalten.

Jede Woche erscheint eine dervon The White Lotus Staffel 2. Das Finale ist ab dem 12. Dezember verfügbar. Alle Folgen der ersten Staffel könnt ihr ebenfalls im Abo bei WOW streamen.

