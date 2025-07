Seit Juni wissen wir, dass die Star Trek-Serie Strange New Worlds insgesamt fünf Staffeln bei Paramount+ umfassen wird. Jetzt ist klar, worauf die Geschichte am Ende hinausläuft.

Immer seltener erleben wir es heutzutage, dass ein Streaming-Dienst einem Serienprojekt so viel Planungssicherheit gibt, wie Paramount+ es bei Strange New Worlds tut. Vor drei Jahren startete die Star Trek-Serie und fand sowohl bei der Kritik als auch den Fans großen Anklang. Aktuell läuft die 3. Staffel – Halbzeit sozusagen.

Zwei weitere Staffeln von Strange New Worlds sind bereits bestellt. Danach soll die Serie enden. Ein überraschend klarer Rahmen, der den kreativen Köpfen noch sehr viel Zeit gibt, um die Geschichte rund um Captain Christopher Pike (Anson Mount) und die Crew der USS Enterprise zu einem zufriedenstellen Abschluss zu bringen.

Großes Star Trek-Finale enthüllt: Strange New Worlds Staffel 5 soll mit Kirks erstem Arbeitstag enden

Allzu viel Zeit braucht das Team offenbar aber nicht, wie der Filmjournalist Borys Kit vom Hollywood Reporter berichtet. In einem kurzen Tweet fasst er den Plan für das Ende von Strange New Worlds zusammen, der soeben beim Star Trek-Panel auf der San Diego Comic-Con enthüllt wurde:

[Serienschöpfer und Showrunner] Akiva Goldsman sagt, das Ziel sei, die Serie mit Captain Kirks erstem Arbeitstag zu beenden.

Damit würde Strange New World in den letzten Minuten der 5. Staffel direkt den Bogen zur Originalserie aus den 1960er Jahren schlagen, in der William Shatner als James Tiberius Kirk die USS Enterprise in die unendlichen Weiten des Weltraums lenkte.

Offenbar existiert auch schon eine Idee für eine Nachfolgeserie:

[Akiva Goldsman] fordert die Fans auf, Skydance und Paramount zu schreiben und die Showrunner zu bitten, danach mit ihrer nächsten Phase fortzufahren, die Star Trek: Year One sein würde.

Der langfristige Plan ist also, einen neuen Kirk im Fernsehen einzuführen, der quasi das Original rebootet und an die Kontinuität von Strange New Worlds anschließt. Es wäre das erste Mal seit Shatner, dass die Figur eine neue Star Trek-Serie anführt. Zuletzt haben wir Kirk nur im Kino gesehen, gespielt von Chris Pine in den Abramsverse-Filmen.

Wann erscheint das Finale von Strange New Worlds?

Bis die 5. Staffel von Strange New Worlds bei Paramount+ veröffentlicht wird und der junge Kirk sein Debüt abgibt, werden noch einige Jahre ins Land ziehen. Je nachdem, wie zügig die Produktion der verbleibenden Episoden über die Bühne geht, könnte das Finale der Star Trek-Serie 2027 oder 2028 seine Streaming-Premiere feiern.