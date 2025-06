Traurige Nachricht für Star Trek-Fans: Die beste neue Serie endet mit verkürzter Staffel

Das Star Trek-Universum wurde in den vergangenen Jahren um die herausragende Serie Strange New Worlds erweitert. Jetzt steht das Ende des Weltraumabenteuers fest.

Vor drei Jahren feierte Star Trek: Strange New Worlds seine Premiere bei dem Streaming-Dienst Paramount+. Vier Staffeln wurden bislang von der gefeierten Sci-Fi-Serie bestellt. Wie lange geht die Geschichte danach noch weiter? Jetzt haben wir die Antwort: Strange New World endet mit Staffel 5, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Star Trek-Finale mit sechs Episoden: Das ist der Plan für das Ende von Strange New Worlds

Die 5. Staffel von Strange New Worlds wird die Abenteuer der Enterprise-Crew rund um Captain Christopher Pike (Anson Mount) zu einem Abschluss führen – und das mit geringerem Episodenumfang. Bis dato kamen die Strange New World-Staffeln mit jeweils zehn Folgen daher. Das Finale wird in sechs Kapiteln ausgetragen.

Auf den ersten Blick dürfte diese Nachricht Fans sehr traurig stimmen. Immerhin hat die Serie viel Lob für ihr klassisches Star Trek-Gefühl erhalten – und jetzt soll sie schon enden? Tatsächlich bleibt uns Strange New Worlds aber noch eine ganze Weile erhalten. Genau genommen haben wir noch nicht einmal die Hälfte der Missionen gesehen.

Am 17. Juli 2025 startet erstmal die 3. Staffel mit ihren zehn Episoden bei Paramount+. Die 4. Staffel, die mit weiteren zehn Episoden aufwartet, befindet sich in Produktion. Danach folgen noch die sechs Episoden der 5. Staffel – uns bleiben also insgesamt noch 26 Episoden, um uns ausgiebig von Strange New Worlds zu verabschieden.

Der Trailer zu Strange New Worlds Staffel 3:

Star Trek: Strange New Worlds - S03 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Für das Kreativteam hinter der Serie ist der klare Rahmen ebenfalls ein gutes Zeichen, wenn nicht sogar eine Erleichterung. Jetzt können die Drehbücher geschrieben und angepasst werden, sodass wir auf keinen Fall mit einem abrupten Cliffhanger-Ende aus der Geschichte von Strange New Worlds katapultiert werden.

In einem gemeinsamen Statement von der Produzenten Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers und Alex Kurtzman heißt es:

Von Anfang an wollte Strange New Worlds das ehren, wofür Star Trek immer stand – grenzenlose Neugier, Hoffnung und den Glauben, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Wir sind Paramount+ zutiefst dankbar für die Chance, unsere fünfstaffelige Mission so zu vollenden, wie wir sie uns vorgestellt haben, zusammen mit unserer außergewöhnlichen Besetzung und Crew.

Darüber hnaus bedanken sie sich bei den Fans:

Und den leidenschaftlichen Fans, die sich uns auf dieser Reise mutig angeschlossen haben – DANKE. Mit drei weiteren spektakulären Staffeln, die ihr sehen und genießen könnt, ist dieses Abenteuer noch lange nicht vorbei.

So sehr das Wissen um das Ende von Strange New Worlds schmerzt, so beruhigend ist die Aussicht, dass diese Star Trek-Serie ein hoffentlich würdiges Ende erhält.