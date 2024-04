Star Trek-Sale bei Amazon: Playmobil-Raumschiff über die Hälfte reduziert & die Raumschiff Enterprise-Komplettbox im Angebot

Playmobil lässt mit seinem Star Trek-Raumschiff Fan-Träume wahr werden. Das umfassende Set gibt es gerade wahnsinnig günstig im Angebot und auch fürs Heimkino hat Amazon eine Rabatt-Aktion gestartet.

Seit Jahren ist Lego mit Star Wars erfolgreich, doch auch eine weitere Sci-Fi-Legende hat sich mit einem Spielzeughersteller zusammengetan. Bei Amazon erhaltet ihr das Playmobil Klingongenschiff Bird-of-Prey * aus dem Star Trek-Universum. Um ganze 63 Prozent ist das authentische Schiff reduziert, worüber sich nicht nur Kindern freuen dürfen. Auch für erwachsene Fans der Reihe ist Bird of Prey ein hochwertiges Sammlerstück.

Das Playmobil Star Trek Raumschiff bietet viele Funktionen

Das Modell der Reihe ist dem Schiff aus dem dritten Film Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock nachempfunden. Im Set sind die sechs Figuren Kirk, Spock, Commander Kruge und seine Klingonencrew enthalten. In dem insgesamt 94-teiligen Set befindet sich auch eine Platte vom Planeten Genesis.

Das Raumschiff könnt ihr entweder mit dem Aufhängesystem in Szene setzen oder es mit den Säulen über dem Planeten ins Regal stellen. Um die Licht- und original Soundeffekte nutzen zu können, benötigt ihr Batterien, alternativ könnt ihr auch den USB-Anschluss nutzen, um das Raumschiff über Kabel mit Strom zu versorgen. Die Flügel und die Kanonen des Klingonenschiffs sind beweglich und auch das Cockpit ist bespielbar.

Ebenfalls im Angebot findet ihr auch die Star Trek - U.S.S. Enterprise NCC-1701 die ihr im offiziellen Playmobilstore um 50 Prozent reduziert bekommt

Star Trek: Umfangreiche Boxsets im günstigen Angebot

Auch im Bereich Heimkino lässt Amazon bei Star Trek die Preise fallen. Darunter befinden sich auch zwei im vergangenen Jahr erschienene Box-Sets in 4K samt umfänglichen Bonusmaterial. Mit Star Trek: The Original Motion Picture * erhaltet ihr sechs Filme, mit denen ihr 11,5 Stunden Weltraum-Abenteuer erlebt. Dabei spart ihr 23 Euro auf das Set. Auch die nachfolgenden vier Filme gibt es in Top-Qualität zu einem reduzierten Preis in der Star Trek: The Next Generation Collectors-Box *.

The Original Motion Picture

Star Trek: Der Film The Director’s Edition

Star Trek II – Der Zorn des Khan

Star Trek III – Auf der Suche nach Mr. Spock

Star Trek IV – Zurück in die Gegenwart

Star Trek V: Am Rande des Universums

Star Trek VI: Das unentdeckte Land

The Next Generation

Star Trek VII: Treffen der Generationen

Star Trek VIII: Der erste Kontakt

Star Trek IX: Der Aufstand

Star Trek X: Nemesis

Weitere Star Trek Filme und Serien im Amazon Angebot

Nicht so schick, dafür deutlich günstiger erhaltet ihr auch alle 10 Filme in der Blu-ray Collection * für nur 31 Euro. Serienfans können sich über das Box-Set Star Trek: Raumschiff Enterprise * freuen. Auf 20 Discs befinden sich alle 79 Episoden mit verbesserten Effekten und über 9 Stunden Special Features und das für gerade einmal 35 Euro. Um bei den umfangreichen Star Trek Angeboten * nicht den Überblick zu verlieren, findet ihr hier eine Liste aller Serien und Filme in inhaltlich chronologischer Reihenfolge.

Die Star Trek Angebote fürs Heimkino gelten vom 22. April bis zum 28. April. Wie lange das Playmobil Raumschiff mit seinem Rabatt von unglaublichen 190 Euro erhältlich sein wird, ist nicht bekannt.

