Star Trek-Schwert bei Amazon: Täuschend echte Bat'Leth-Replik ist ein richtig cooles Geschenk für Trekkies

Bei Amazon ihr eine täuschend echt aussehende Replik eines klingonischen Schwerts Bat'Leths kaufen. Wir erklären, warum das Metall-Modell sich lohnt.

Wolltet ihr euch auch schon immer wie ein echter Klingone fühlen? Furchtlos und kampfbereit, wie Sheldon in The Big Bang Theory, als er den Hacker seines WoW-Accounts konfrontiert? Dann bietet euch der Replika-Hersteller Swords and more jetzt auf Amazon die Möglichkeit dazu.



Denn bei dem Online-Händler könnt ihr derzeit eine täuschend echt aussehende Nachbildung des Klingonen-Schwerts Bat'Leths kaufen. Zum Preis von 89 Euro gehört die Replik euch.

Klingonen-Schwert bei Amazon kaufen – Was bietet die Replik von Swords and more?

Beim Bat'Leth (übersetzt "Schwert der Ehre") handelt es sich um die beliebteste Waffe der Klingonen, die aus vier spitz zulaufenden Klingen und drei ummantelten Griffen besteht. Für die Klingonen, die das Schwert mit beiden Händen führen, ist das Bat'Leth eine Art Verlängerung ihres eigenen Körpers.

© Swords and more Star Trek Bat'Leth

Die Replik, die Swords and more bei Amazon anbietet, ist dem gewöhnlichen Bat'Leth nachempfunden. Mit einer Länge von 1,30 Metern und einem Gewicht von 2,5 Kilogramm ist es etwas größer und leichter als das Original aus Star Trek.



Das Bat'Leth besteht aus Edelstahl, wobei die Griffe mit Kunstleder ummantelt sind. Das Schwert selbst wird im stumpfen Zustand ausgeliefert, lässt sich laut Angaben des Herstellers aber schleifen.

Ihr bekommt die Replik auf Amazon derzeit zum Preis von 89 Euro inklusive Versand und erhaltet für euer Geld eine hochwertige Nachbildung einer Waffe, die unter Trekkies wohl als ähnlich ikonisch gelten dürfte wie unter Star-Wars-Fans das Lichtschwert der Jedi und Sith. Die nächste Cosplay-Party mit Star-Trek-Motto kann also kommen!

