Star Trek-Serie, die alles veränderte, wird beendet: Erfahrt, wann die letzten Folgen Discovery kommen

Star Trek: Discovery hat die Sci-Fi-Reihe in eine neue Ära geführt, doch jetzt wurde das Ende verkündet. Wann es so weit ist, erfahrt ihr hier.

Star Trek lag zumindest im Fernsehen am Boden, als Star Trek: Discovery sich erstmals in die Weiten des Alls aufmachte. Die Science-Fiction-Serie erneuerte ab 2017 die langlebige Reihe und bildete das Fundament für die Bestellung von Serien wie Picard, Strange New Worlds und Lower Decks. Offenbar hab das Schiff und die Crew um Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) ihren Dienst getan.

Star Trek Discovery endet nach der 5. Staffel

Discovery wird nach der kommenden 5. Season beendet, wie das Branchenblatt Variety berichtet. Dabei handelt es sich anscheinend um eine recht einvernehmliche Entscheidung zwischen den Kreativen und dem produzierenden Studio Paramount.

Eine schlechte Nachricht gibt es aber für Fans von Star Trek Disco. Eigentlich sollte Staffel 5 noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Doch nun werden die neuen Folgen von Discovery auf das Jahr 2024 verschoben.

Aus dem Variety-Bericht geht hervor, dass die Dreharbeiten abgeschlossen wurden, aber noch Nachdrehs anstehen. Außerdem plane Paramount ein größeres Abschiedszeremoniell für die Serie, die nicht nur Star Trek im Serien-Format neu belebte, sondern auch als Flaggschiff für Paramounts eigenen Streaming-Dienst fungierte (damals CBS All Access, heute Paramount+).

Was ist über die Story von Staffel 5 bekannt?

Laut der offiziellen Synopsis erwartet uns folgendes in den neuen Episoden der Science-Fiction-Serie:

Michael Burnham und die Crew der U.S.S. Discovery werden ein Geheimnis lüften, das sie auf ein episches Abenteuer quer durch die Galaxie führt, um eine uralte Macht zu finden, deren Existenz seit Jahrhunderten versteckt wurde. Aber andere sind ebenfalls auf der Suche danach. Gefährliche Gegner, die verzweifelt als Erstes ans Ziel gelangen wollen und dafür vor nichts zurückschrecken.

Welche Star Trek-Serien gibt es noch?

Picard Staffel 3 läuft gerade und wird die letzte sein

Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2 kommt dieses Jahr

Lower Decks Season 4 wird für 2023 erwartet

Prodigy Season 2 ist in Arbeit

Der Discovery-Ableger Section 31 mit Michelle Yeoh befindet sich in Entwicklung

Eine Serie über Starfleet Academy wird ebenfalls entwickelt

