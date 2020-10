Star Wars: Die komplette Skywalker-Saga als Schnäppchen beim Amazon Prime Day

Für Star Wars-Fans bringt der Amazon Prime Day ein besonders schönes Schnäppchen. Die komplette Skywalker-Saga könnt ihr jetzt zum Tiefpreis abstauben.

Letztes Jahr im Dezember kam mit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers das abschließende Kapitel der Skywalker-Saga in die Kinos. Seitdem der Film auch fürs Heimkino erschienen ist, gibt es erstmals alle Star Wars-Episoden in einer schönen Box.

Falls ihr bisher beim Kauf gezögert habt, dann stimmt euch vielleicht das heutige Angebot anlässlich des Amazon Prime Day um. Sowohl die normale Blu-ray als auch die 4K-Version der Star Wars-Box wurden massiv reduziert.

Hier findet ihr die Angebote:

Bei der normalen Blu-ray spart ihr um die 22 Euro, bei der 4K-Version sind es sogar knapp 70 Euro. Insgesamt kostet die Standardausgabe somit rund 65 Euro und die üppige 4K-Variante mit 27 Discs und 26 Stunden Bonusmaterial etwa 120 Euro.

Auch für Star Wars-Fans: Baby Yoda-Puppe günstig beim Amazon Prime Day

Schaut den Trailer zu Skywalker-Saga:

Star Wars - The Complete Skywalker Saga on Disney+ Trailer (English) HD

Zur Skywalker-Saga gehören folgende Filme dazu:

Star Wars 1: Die dunkle Bedrohung (1999)

Star Wars 2: Angriff der Klonkrieger (2002)



Star Wars 3: Die Rache der Sith (2005)



Star Wars 4: Krieg der Sterne (1977)



Star Wars 5: Das Imperium schlägt zurück (1980)



Star Wars 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983)



Star Wars 7: Das Erwachen der Macht (2015)



Star Wars 8: Die letzten Jedi (2017)



Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (2019)



Zwei große Star Wars-Filme, die in den vergangenen Jahren ins Kino kamen, sind allerdings nicht dabei. Namentlich handelt es sich hierbei um Rogue One und das Han Solo-Spin-off mit Alden Ehrenreich in der Hauptrolle. Beide Filme gehören nicht zur Skywalker-Saga dazu, sondern werden unter dem Label A Star Wars Story geführt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr euch die Skywalker-Saga holen? Oder besitzt ihr die Box schon?