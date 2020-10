Amazon Prime Day für Star Wars-Fans: Schnappt euch die supersüße Baby Yoda-Puppe

Auch für Star Wars-Fans lohnt sich die Schnäppchenjagd beim Amazon Prime Day. Das süße The Mandalorian-Highlight Baby Yoda könnt ihr euch als günstige Puppe nach Hause holen.

Der Amazon Prime Day bietet auch für Film- und Serienfans viele tolle Angebote. Das größte Online-Shopping-Event des Jahres lohnt sich zum Beispiel auch für Star Wars-Anhänger. The Mandalorian-Zuschauer dürfen sich das süßeste Highlight der Disney+-Serie jetzt günstiger nach Hause holen.

Die Rede ist natürlich von Baby Yoda, der in The Mandalorian jede Szene an sich reißt und die Herzen von Star Wars-Fans auf der ganzen Welt im Sturm erobert hat. Beim Amazon Prime Day könnt ihr euch einezum reduzierten Preis von 19,99 Euro schnappen! Ihr spart 20 Euro im Vergleich zum üblichen Preis.

Die Baby Yoda-Figur ist 28 cm groß und trägt das bekannte Kleidungsstück aus der Serie. Dazu kommt noch eine Plattform, auf die die Figur gestellt werden kann.

The Mandalorian geht schon bald bei Disney+ weiter

Nach dem Start der 1. Staffel ist The Mandalorian bei Star Wars-Fans regelrecht eingeschlagen. Im Vergleich zur neuen Kinofilm-Trilogie hat die Serie von Schöpfer Jon Favreau mit ihrem reduzierten Erzähltempo, dem klassischen Star Wars-Flair, einer rauen Western-Atmosphäre und dem kleinen Highlight Baby Yoda offenbar einen Nerv getroffen.

Noch diesen Monat kommt dann auch schon Nachschub für alle The Mandalorian-Fans. Die 2. Staffel der Star Wars-Serie startet am 30. Oktober 2020 bei Disney+. Insgesamt gibt es acht neue Folgen, jeden Freitag erscheint eine davon. Der Trailer zu Staffel 2 liefert schon einen ersten Eindruck davon, wie die Geschichte weitergeht.

Schaut den Trailer zur 2. Staffel The Mandalorian!

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

