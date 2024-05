Star Wars-Geheimtipp: Bei Amazon gibt es Lichtschwerter für echte (!) Duelle – und sie sind günstiger, als ihr denkt

Bei Amazon bekommt ihr derzeit ein richtig cooles Lichtschwert für echte Duelle für deutlich unter 100 Euro. Wir erklären euch, warum ihr diesen Deal nicht verpassen solltet.

Lichtschwerter gibt es in verschiedenen Varianten, und zwar als Deko-Objekt und als Modell für echte Schaukämpfe. Solche Duellklingen sind besonders stabil, was sie vor allem für Conventions und Cosplay interessant macht. Leider sind die meisten hochwertigen Lichtschwerter aus bruchfestem Kunststoff selten für unter 100 Euro zu haben.

Doch aktuell gibt es bei Amazon ein top-bewertetes Modell, nämlich den Smooth Swing FX Lightsaber, zum absoluten Schnäppchenpreis.



Star-Wars-Lichtschwert für Showkämpfe jetzt bei Amazon zum Sparpreis

Amazon verkauft das Smooth FX Lichtschwert derzeit für schmale 84,99 Euro *. Das entspricht nicht nur einem Rabatt von 23 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung, sondern ist sogar noch ein wenig günstiger als der Deal vom Prime Day 2023.

Wir haben euch dieses Lichtschwert in der Vergangenheit schon mehrfach vorgestellt, aber so günstig wie jetzt gab es die Varianten mit silbernem und schwarzem Griff bislang selten. Meistens kostet der Smooth Swing FX Lightsaber um die 100 Euro.

Ein weiterer Vorteil dieses Angebots: Das Lichtschwert wird direkt von Amazon via Prime-Versand verschickt. Ihr müsst also anders als bei vielen anderen Duell-Klingen keine lange Lieferzeit in Kauf nehmen.

Coole Effekte und integrierte Bewegungssteuerung: Das sind die Features des Smooth Swing FX Lightsabers

Mit dem Smooth Swing FX Lichtschwert bekommt ihr eine Klinge, die sich für echte Duelle eignet. Deshalb ist sie aus bruchfestem Kunststoff gefertigt. Der Griff besteht aus Aluminium und ist mit einem stylishen Riemen aus Kunstleder umwickelt.



Eine Besonderheit dieses Lichtschwerts gegenüber anderen Modellen ist die integrierte Smart-Motion-Control-Funktion: Über eine Taste am Griff könnt ihr diese Bewegungssteuerung aktivieren, um das Lichtschwert durch das Schwingen der Klinge einzuschalten.



Außerdem bekommt ihr folgende Features geboten:

12 veränderbare RGB-Farben, 6 Beleuchtungsmodi und 12 Soundmodi (Blitze beim Zusammenprall mit anderen Klingen, Blaster-Sounds und mehr)

Smart-Motion-Control-Bewegungssteuerung (An- und Ausschalten der Klinge, Aktivieren von Soundeffekten)

Material: Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff

Größe: Griff 25,8 cm, Klinge 92 cm, gesamt 112,8 cm

Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit mehr als 6 Stunden Akkulaufzeit (aufladbar in 2 bis 4 Stunden via USB-Port; Ladeanzeige gibt an, wann der Akku geladen ist)

Auf Amazon gehört der Smooth Swing FX Lightsaber zu den bestbewerteten Show-Lichtschwertern. Bei den Kund:innen sorgen vor allem die vielen Soundeffekte und die gute Verarbeitung für Begeisterung.



Falls ihr also schon länger auf der Suche nach einem Duell-Lichtschwert seid, euch andere Angebote bisher aber zu teuer oder qualitativ nicht hochwertig genug waren, könnt ihr hier guten Gewissens zuschlagen. Denn mit dem Smooth Swing FX Lightsaber seid ihr für die nächste Star-Wars-Convention garantiert gut gerüstet.



