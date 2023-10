Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe – die besten Brettspiele zu euren Lieblingsfilmen gibt es bei MediaMarkt besonders günstig

Die beliebte 19-Prozent-Rabattaktion findet auch in diesem Jahr wieder auf MediaMarkt statt. Darunter fallen auch viele tolle Brettspiele-Deals. Wir haben die rausgesucht, die auf Filmen oder Serien beruhen, darunter befinden sich auch echte Brettspielklassiker.

Bis zum 30. Oktober um 08:59 schenkt euch MediaMarkt die Mehrwertsteuer. Das heißt, es gibt viele gute Deals zu entdecken. Um nicht den Überblick zu verlieren, haben wir die besten Brettspiele herausgesucht, die auf Filmen beruhen. Damit können Fans spannende Geschichten mit ihren Lieblingsfiguren auch am Küchentisch erleben.

Dune - Imperium * wurde für das Kennerspiel des Jahres 2022 nominiert und vereint Deck-Building mit Worker-Placement. Serienfans finden mit Stranger Things - Rettet Hawkins * ein spannendes Bluffspiel. Gemeinsam wollt ihr zwar den Angriff des Mind Flayers abwehren, doch jeder Spieler verfolgt auch ein geheimes Ziel, sodass man keinem seiner Freunde trauen kann.

MediaMarkt Das Spiel nimmt das schöne Desing des gleichnamigen Sci-Fi-Films auf.

In kurzweiligen Runden können bis zu acht Spieler in Harry Potter - Ein Jahr in Hogwarts * die Saga anhand von 30 Missionskarten und spannenden Quidditch-Matchen durchleben. Anders als Harry Potter ist Herr der Ringe - Reise durch Mittelerde * eher nicht für Kinder geeignet. Das kooperative App-gestützte Brettspiel wird ab 14 Jahren empfohlen. Auch die Erweiterung Schatten des Krieges * ist sehr günstig zu haben.



Riesen Auswahl: So viele Brettspiele von Star Wars sind reduziert

Star Wars Fans dürfen sich über eine Vielzahl an Spielen freuen, besonders beliebt ist Star Wars Shatterpoint das Grundspiel *. Schnell sein lohnt sich, denn das Skrimish-Miniaturspiel für zwei Personen ist fast ausverkauft. Mehr detaillierte Figuren gibt es in den beiden Erweiterungen Twice the Pride * und Hello There *.

Spieleklassiker als Film-Editionen

Wer auf der Suche nach einem Spieleklassiker ist, für den haben wir eine Auswahl an bekannten Spielen im Gewand bekannter Filme. Der Spieleklassiker DOG * ist eine lustige Mischung aus UNO und Mensch Ärgere Dich Nicht im Harry-Potter-Look. Für Wortakrobaten gibt es Scrabble im Star Wars Design *. Sonntagsmaler alias Pictionary * gibt es samt Stifte-Zauberstab ebenfalls in der Harry Potter Edition. Das 32 milliardenschwere Franchise hat außerdem eine weitere Edition von Trivial Pursuit * im Angebot.

Egal ob Spieleklassiker, komplexes Strategiespiel oder etwas für den leichten Zeitvertreib - für Filmfans finden sich allerhand spannende Brettspiele, mit denen die Filminhalte selber durchlebt werden können.



