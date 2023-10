Star Wars-Legende ist damals bei Set-Unfall fast verbrannt und kaum jemand hat es bemerkt: "Lass uns einfach weitermachen"

Die Dreharbeiten zu den Star Wars-Filmen verliefen nicht immer problemlos. Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew wurde zum Beispiel in einen Brand-Unfall verwickelt, der fast fatal verlaufen wäre.

Das haarige Fellkostüm von Chewbacca-Star Peter Mayhew wurde der Star Wars-Legende manchmal zum Verhängnis. Die Wookiee-Kluft fing beim Dreh der Sci-Fi-Saga einmal sogar Feuer und der Star stand kurzzeitig in Flammen!

Star Wars-Buch enthüllt Set-Unfall mit Chewbacca-Star

Laut Slash Film steht in dem Hintergrundbericht-Buch Star Wars – The Making of Return of the Jedi von 1983, dass es bei den Dreharbeiten zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter am Set zu einem Feuer-Zwischenfall mit dem Chewbacca-Darsteller kam. Mayhew wird in dem Buch wie folgt zitiert:

Es passierten so viele Dinge – zum Beispiel, als ich in Brand gesteckt wurde. Wir machten einen Bluescreen. Carrie [Fisher] und ich saßen im Falcon-Cockpit. Sie hatten kleine Scheinwerfer zwischen meinen Beinen angebracht. Als Nächstes kam Rauch heraus. Carrie drehte sich um und sagte: 'Oh, Peter, du brennst.'

Ich war mir überhaupt nicht bewusst, was passierte. Es war ein enger Raum, mein Kopf war auf dem Boden und ich dachte: 'Komm, lass uns einfach weitermachen.' Wenn Carrie nichts gesagt hätte, hätte es einen verbrannten Wookiee gegeben.

20th Century Studios/Disney Chewie im Co. im Cockpit des Millennium Falcons

So ikonisch das Fellkostüm auch ist, für Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew wurde es beim Star Wars-Dreh immer wieder zur Herausforderung. Der Schauspieler konnte durch die Augen der Maske schauen, aber was direkt um ihn herum passierte, bekam er oft kaum oder zu spät mit.

