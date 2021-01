Star Wars: Millie Bobby Brown wird zu Prinzessin Leia - Seht das verblüffend echte Deepfake-Video

Durch Stranger Things ist Millie Bobby Brown berühmt geworden. Ein neues Deepfake-Video stellt sich die Schauspielerin als junge Prinzessin Leia im Star Wars-Universum vor.

Es ist kein Geheimnis, dass Disney großes Interesse daran hegt, alte Held*innen zurückzubringen, besonders wenn es um das Star Wars-Franchise geht. 2018 verkörperte Alden Ehrenreich etwa eine junge Version von Han Solo in Solo: A Star Wars Story. Doch welche Schauspielerin könnte Prinzessin Leia in jungen Jahren spielen?

Netflix-Star Millie Bobby Brown als Prinzessin Leia

Wenn es nach dem Internet geht, steht die Antwort schon lange fest: Millie Bobby Brown. Als Eleven wurde diese in der Netflix-Serie Stranger Things bekannt. Ihre Gesichtszüge besitzen eine große Ähnlichkeit mit denen von Carrie Fisher. Jetzt stellt sich ein Deepfake-Video Millie Bobby Brown in der Rolle der ikonischen Sternenkriegerin vor.

Hier könnt ihr euch das Deepfake-Video anschauen:

Es ist fast schon gruselig, wie gut Millie Bobby Browns Gesicht in die vertrauten Szenen aus Krieg der Sterne, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter passen. Sollte sich Disney jemals dazu entscheiden, Prinzessin Leia zurückbringen, sollte definitiv eine Casting-Einladung an Millie Bobby Brown herausgehen.

Kehrt Prinzessin Leia im Star Wars-Universum zurück?

Doch wie wahrscheinlich ist ein solches Projekt? In naher Zukunft stehen die Chancen eher schlecht. Lucasfilm arbeitet gerade an zehn neuen Star Wars-Serien für Disney+. Dazu befinden sich mindestens drei Kinofilme aktiv in der Entwicklung. Von keinem der Projekte ist bekannt, dass es sich direkt mit Prinzessin Leia beschäftigt.

Lediglich die Obi-Wan Kenobi-Serie würde sich anbieten, um eine junge Version der unverkennbaren Star Wars-Heldin zeigen. Vor einiger Zeit gab es dazu auch entsprechende Gerüchte. Nachdem die Drehbücher inzwischen jedoch mehrmals überarbeitet wurden, ist fraglich, was von den ursprünglichen Ideen übriggeblieben ist.

Wollt ihr Millie Bobby Brown als Prinzessin Leia sehen?