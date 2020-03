Star Wars-Themenwelt bei Disney+: Alle Filme und Serien im Überblick

Der Streaming-Dienst Disney+ setzt sich aus verschiedenen Themenwelten zusammen. Eine davon dreht sich ausschließlich um Star Wars. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Filme und Serien im Angebot.

Disney+ startet in Deutschland und bringt ein interessantes Konzept mit. Im Gegensatz zu Netflix, Amazon und Co. setzt der Streaming-Dienst aus dem Hause Disney verstärkt auf Themenwelten, anstelle seine Zuschauer mit einem ungefilterten Angebot zu erschlagen. Eine der wichtigsten Themenwelten dreht sich rund um das Star Wars-Franchise.

Neben Star Wars fokussiert sich Disney+ auch auf Themenwelten Disney, Pixar, Marvel und National Geographic. In diesem Artikel soll sich aber alles um die (neuen) Star Wars-Filme und -Serien drehen, die ihr direkt bei Disney+ schauen könnt. Welche sind schon da? Welche kommen noch? Und vor allem: Welche fehlen?

Alles über die Star Wars-Filme und -Serien bei Disney+

Wir haben uns die Star Wars-Themenwelt auf Disney+ genauer angeschaut. Besonders interessant sind hierbei natürlich die exklusiven Originale, allen voran The Mandalorian, die erste Realserie aus dem Star Wars-Universum. Im Wochentakt veröffentlicht Disney+ ab dem 24. März 2020 die Episoden der 1. Staffel. Die 2. Staffel startet dann im Herbst. Doch das ist noch lange nicht alles.

Alle Star Wars-Filme bei Disney+

Alle Star Wars-Serien bei Disney+

Warum ist Star Wars 9 noch nicht auf Disney+?

Auf den ersten Blick fällt natürlich auf, dass Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers in der Liste fehlt. Letztes Jahr im Dezember startete der Film in den Kinos. Im April 2020 wird er auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Die Aufnahme in den Disney+-Katalog erfolgt dann im Sommer 2020.

Welche Star Wars-Filme und -Serien fehlen noch?

Die Star Wars-Filme und -Serien, die sich momentan auf Disney+ befinden, sind alle Teil des offiziellen Star Wars-Kanons. Mit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney wurde dieser ordentlich aufgeräumt, sodass viele Geschichten, die einst Teil des Expanded Universe waren, nun den Star Wars Legends angehören.

Dabei sind nicht nur Bücher, Comics und Videospiele aus dem offiziellen Kanon gefallen, sondern auch diverse Film- und Serienproduktionen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese in absehbarer Zeit ihren Weg auf Disney+ finden. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Titel.

Darüber hinaus taucht die von Disney abgesegnete Animationsserie Star Wars: Die Mächte des Schicksals noch nicht bei Disney+ auf, die von 2017 bis 2018 ausgestrahlt wurde und den Fokus auf die weiblichen Figuren im Star Wars-Universum legt.

Auch einige Lego-Ableger wie die Kurzfilme Lego Star Wars: Die Padawan-Bedrohung und Lego Star Wars: Das Imperium schlägt ins Aus oder die Serie Lego Star Wars: The Yoda Chronicles gehören derzeit nicht zum Angebot von Disney+.

Welche Star Wars-Filme und -Serien kommen in Zukunft zu Disney+?

The Mandalorian entpuppte sich als großer Erfolg für Disney+. Dementsprechend befinden sich aktuell zwei weitere Realserien in Entwicklung, die in den kommenden Jahren ihre Premiere feiern werden.

Eine Cassian Andor-Serie, die sich mit den Ereignissen vor Rogue One: A Star Wars Story beschäftigt und dabei den Fokus auf den von Diego Luna verkörperten Cassian Andor legt.

legt. Eine Obi-Wan Kenobi-Serie, die zwischen den Ereignissen von Episode 3 und Episode 4 angesiedelt und Ewan McGregors Obi-Wan Kenobi ins Zentrum rückt.

© 20th Century Fox Star Wars: Episode III - Die Rache der Sitz

Darüber hinaus wurde zuletzt spekuliert, dass der potentielle Star Wars-Film von J.D. Dillard und Matt Owens exklusiv für Disney+ entwickelt wird. Offiziell bestätigt ist allerdings weder das Projekt noch seine Veröffentlichung auf dem Streaming-Dienst.

Disney+ ist in Deutschland ab dem 24. März 2020 verfügbar.

