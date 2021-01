Star Wars: Dieses neue Buch verrät die Geheimnisse der Skywalker-Familie - von Anakin bis Rey

Lucasfilm hat ein neues Star Wars-Buch angekündigt, das uns alle Geheimnisse über die Skywalker-Familie erzählt, angefangen bei den Prequels bis hin zur Sequel-Trilogie.

Vor wenigen Wochen startete Lucasfilm eine neue Reihe, die weit ab von den Ereignissen der Skywalker-Saga angesiedelt ist. Das neuste Buch aus dem Star Wars-Universum kehrt dagegen ins vertraute Terrain zurück und verrät alle Geheimnisse über jene Familie, mit der vor über 40 Jahren alles angefangen hat. Schon der Titel klingt vielversprechend: Skywalker: Family at War.

Star Wars: Neues Buch über die Skywalker-Familie

Auf StarWars.com wurden die ersten Informationen zu dem Buch enthüllt, das einen neuen Blick auf die Skywalker-Familie verspricht. Autorin Kristin Baver nähert sich den Figuren durch die Brille einer Biographin, was auf viele spannende, ergänzende Infos zu den vertrauten Geschichten hoffen lässt.

Abgedeckt wird alles von Star Wars 1: Die dunkle Bedrohung bis Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, also alle drei großen Star Wars-Trilogien. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, ungeahnte Verbindungen zu entdecken und ebenfalls ungeklärten Fragen zur Skywalker-Saga zu diskutieren.

Skywalker: A Family at War scheint sich vor allem auch für alle Fans zu lohnen, die die Ereignisse im neuen Kanon nicht in allen Einzelheiten verfolgt haben. Kristin Baver lässt in ihren Beobachtungen nicht nur die großen Kinofilme einfließen, sondern deckt auch Bücher, Comics und anderweitige Veröffentlichungen ab.

Neues Star Wars-Buch mit eindrucksvollem Cover

Das Cover ist auf alle Fälle sehr schön geworden. Entworfen wurde es von Matt Ferguson, der bereits das fantastische Poster zum 40-jährigen Jubiläum von Das Imperium schlägt zurück geschaffen hat. Für Skywalker: A Family at War greift er erneut das Darth Vader als einschüchternden Schatten auf.

© DK/Lucasfilm Skywalker: A Family at War

Zwar stammen die Motive des Covers ausschließlich aus der der Originaltrilogie bekannt. Dennoch ist in jüngster Zeit eindeutig zu erkennen, dass Lucasfilm nach und nach auch die Prequels in neue Star Wars-Veröffentlichungen einbezieht. So befinden sich etwa in The Mandalorian zahlreiche Anspielungen und Verweise.

Der größte Schritt in diese Richtung erwartet uns im Zuge der Obi-Wan Kenobi-Serie. In der kehrt neben Ewan McGregor auch Hayden Christensen zurückkehrt. Die Geschichte der Skywalker-Familie ist somit noch nicht auserzählt. Wir dürfen gespannt sein, welche neuen Facetten Anakin Skywalker/Darth Vader in der Serie erhält.

Skywalker: A Family at War erscheint am 6. April 2021.



