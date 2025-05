Starschmiede Goodbye Deutschland: Diese Kult-Promis starteten ihre Karriere bei der Auswanderer-Soap

Goodbye Deutschland ist Kult! Die Dokusoap auf VOX läuft seit fast 20 Jahren im TV und es ist längst kein Ende in Sicht. Einige Teilnehmer:innen wurden sogar zu echten Stars. Wir stellen euch die bekanntesten Gesichter vor.

2006 flimmerte die erste Folge Goodbye Deutschland über unsere Bildschirme und seitdem ist die VOX-Dokusoap nicht mehr aus dem TV wegzudenken. Was damals wohl niemand geahnt hätte: Die Show wird so beliebt, dass einige Teilnehmer:innen sich zu echten Promis gemausert haben.

Diese Promis wurden bei Goodbye Deutschland berühmt

Caro und Adreas Robens – Auffällige Bodybuilder mit Herz

Caro und Andreas Robens sind echte Originale bei Goodbye Deutschland. Die beiden kamen getrennt nach Mallorca und lernten sich in der Disco kennen, in der Caro als Kellnerin und Andreas als Türsteher arbeitete. Gemeinsam entdeckten sie die Liebe fürs Bodybuilding und betreiben seit vielen Jahren ein Fitnessstudio in Arenal. Die muskelbepackten TV-Stars haben wegen ihres Aussehens mit Online-Mobbing zu kämpfen, doch davon lassen sie sich nicht unterkriegen. Caro und Andreas begeistern ihre Fans mit ihrer authentischen Art und kommen damit richtig gut an. 2020 gewannen sie sogar beim Sommerhaus der Stars.

Danni Büchner – Niemand musste im Dschungelcamp mehr leiden

Danni Büchner war lange "nur" als Ehefrau von Partyschlagersänger Jens Büchner bekannt, doch nach dessen Tod 2018 trat sie allein ins Rampenlicht. Bei Goodbye Deutschland sorgte die chaotische 5-fach-Mama immer wieder für Negativ-Schlagzeilen, weil sie sich häufig in der Opferrolle inszenierte. Trotzdem bekam das Publikum nicht genug von Danni und so mauserte sie sich zu einem der bekanntesten Gesichter der Show. 2020 zog Büchner ins Dschungelcamp und belegte den dritten Platz. Besonders fies: Niemand wurde öfter in die Dschungelprüfungen gewählt – Büchner musste bei 12 von 12 Prüfungen antreten und hält diesen Rekord bis heute. Zuletzt begeisterte sie splitternackt im Playboy.

Daniela Katzenberger – Die Katze ist Kult!

Daniela Katzenberger ist eines der bekanntesten TV-Gesichter überhaupt! Als junge Frau hatte sie den Traum, berühmt zu werden, und reiste dafür mit einem Kamerateam nach L.A., um Playboy-Model zu werden. Hugh Hefner hatte zwar kein Interesse an der Katze, doch bekannt wurde sie trotzdem. Das TV-Publikum war begeistert von Danielas frechen Sprüchen und wollte mehr von ihr sehen. Bei Goodbye Deutschland gelang ihr dann der große Durchbruch: Sie wanderte nach Mallorca aus, eröffnete ein eigenes Café und wurde zum beliebten Touristen-Magneten. Heute lebt Daniela mit Ehemann Lucas Cordalis und ihrer Tochter auf Mallorca und genießt ihr Luxusleben.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft Goodbye Deutschland

Aktuell gibt es Goodbye Deutschland zweimal wöchentlich bei VOX zu sehen. Montags läuft die Show um 23:00 Uhr, freitags läuft sie um 20:15 Uhr. Wer lieber online einschaltet, wird bei RTL+ fündig. Hier können auch ältere Folgen gestreamt werden.