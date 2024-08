Statt Kevin Costner: Lost-Star übernimmt Hauptrolle in neuer Yellowstone-Serie

Auf Yellowstone soll die Spin-off-Serie The Madison folgen, die ohne Kevin Costner als John Dutton weitergeht. Hauptdarstellerin Michelle Pfeiffer bekommt nun Zuwachs von einem Lost-Star.

Das Ende von Yellowstone ist besiegelt und wird noch dieses Jahr mit dem zweiten Teil der 5. Staffel über unsere heimischen Bildschirme flimmern ‒ und zwar ohne Kevin Costner. Die Geschichte soll danach in der Spin-off-Serie The Madison weitergehen, die von einem neuen Cast angeführt wird, jedoch auch alte Gesichter aus der Hauptserie zurückbringen wird.

Nachdem vor wenigen Wochen bestätigt wurde, dass Michelle Pfeiffer die weibliche Hauptrolle in The Madison innehat, wurde ihr nun ein prominenter Star zur Seite gestellt: Matthew Fox.

Lost-Star Matthew Fox stößt zur Yellowstone-Serie The Madison

Wie Deadline berichtet, wird Fox neben Pfeiffer die Hauptrolle in der neuen Westernserie von Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan übernehmen. Damit gesellt sich der Schauspieler zum neuen Cast, der bisher aus Suits-Alumni Patrick J. Adams, Elle Champan (Ein Mann namens Otto), Beau Garrett (Immer für dich da) und Amiah Miller (Lights Out) besteht.

Die Serie dreht sich um eine Familie aus New York City, die sich im Madison River Valley in Montana niederlässt. Pfeiffer schlüpft in die Rolle der reichen Matriarchin Stacey Clyburn, die mit ihren Töchtern Paige (Chapman) und Abigail (Garrett) nach dem Tod ihres Bruders ein neues Leben beginnt. Fox wird dabei den eigensinnigen Junggesellen Paul verkörpern, der ein Faible für Abenteuer im Freien hat.

ABC Matthew Fox in Lost

Fox ist Serien-Fans vor allem in der Rolle von Inselarzt Dr. Jack Shepherd aus dem Mystery-Hit Lost bekannt. Danach wurde es eher ruhig um den Darsteller, der sich laut eigener Aussage weitgehend aus der Schauspielerei zurückgezogen hat, um sich der Familie und Hobbys zu widmen. Einzelne Auftritte in Serien wie Last Light und C*A*U*G*H*T brachten Fox in den letzten Jahren zurück aufs Hollywood-Radar.

Wann kommt die Yellowstone-Fortsetzung The Madison mit Matthew Fox?

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel von The Madison sollen im August 2024 in Montana, New York und Texas begonnen haben. Die Yellowstone-Fortsetzung wird dann 2025 auf Paramount+ veröffentlicht werden.

