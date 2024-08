Nach Lost ist Jack-Darsteller Matthew Fox von den Bildschirmen verschwunden: Das macht er heute

Lost endete vor 24 Jahren und mit dem Serienabschied zog auch Matthew Fox sich zunehmend als Schauspieler zurück. Doch was ist heute aus dem Star geworden?

Zwischen 2004 und 2010 war Matthew Fox als Hauptfigur Jack Shephard in der Erfolgsserie Lost einer der größten TV-Stars seiner Zeit. Doch danach wurde es still um den amerikanischen Darsteller. Die Gründe für seinen Schauspiel-Ruhestand verriet er vor wenigen Jahren und sie dürften nun erneut viele Serien-Fans interessieren, nachdem Lost komplett zu Netflix gekommen ist.

Das Verschwinden des Lost-Stars Matthew Fox erklärt

Ursprünglich sollte Jack in Folge 1 von Lost sterben, dann aber kam alles anders und er stieg für 6 Staffeln zum Anführer der Absturzopfer auf. Mit medizinischer Expertise und unverwechselbar traurigem Dackelblick spielte sich Matthew Fox als Inselarzt Dr. Shephard in die Herzen der Fans. Was aber wurde nach dem Serienende aus ihm? Nach großen Filmen wie 8 Blickwinkel, Speed Racer und Alex Cross zog er sich Mitte der 2010er Jahre aus dem Filmgeschäft und der Öffentlichkeit zurück.



ABC Lost: Jack & Kate

In einem Interview mit Variety vor zwei Jahren erklärte Matthew Fox sein Lost-artiges Verschwinden wie folgt:



Ich hatte eine Bucketlist im Kopf von Dingen, die ich im Filmgeschäft erreichen wollte. Und nachdem ich 2014 den Western Bone Tomahawk gemacht hatte, war diese Liste abgearbeitet.

Matthew Fox konzentrierte sich laut eigenen Aussagen auf seine Familie und andere Hobbys

Dass er alles im Leben erreicht hatte, was er sich vorgenommen hatte, war aber nicht der einzige Grund für Matthew Fox' Rückzug:

Zu dieser Zeit meines Lebens, waren meine Kinder in einem Alter, wo ich wirklich wieder mehr Teil ihres Lebens werden musste. Ich war so lange auf die Arbeit fokussiert gewesen und meine Frau Margherita hatte die Familie wundervoll geführt, aber ich fühlte, dass es Zeit war, wieder zu Hause zu sein. Ich ging in den Schauspiel-Ruhestand und arbeitete an anderen kreativen Elementen, die mir persönlich wichtig waren – Musik und Schreiben.

ABC Matthew Fox in Lost

2012 erhob ein anderer Lost-Star Gewalt-Vorwürfe gegen Matthew Fox

Im Jahr 2012 hat Lost-Co-Star Dominic Monaghan Matthew Fox auf Twitter bezichtigt , "Frauen zu schlagen". Eine Busfahrerin aus Ohio, die Fox 2011 des tätlichen Angriffs beschuldigte, nahm ihre Aussage wieder zurück. Andere Beweise und Zeugen dafür gab es damals keine. Fox dementierte den Gewaltvorwurf wiederholt. Ob oder inwiefern die Anschuldigungen zu seinem Schauspielrückzug beitrugen, ist nicht bekannt.

Vollkommen fern von der Kamera hielt Matthew Fox sich seit seiner selbsterklärten Schauspiel-Rente übrigens nicht. Auch wenn seine zwei nachfolgenden Serien wenig Aufmerksamkeit oder Lob auf sich zogen: 2022 war der Lost-Star Teil der 5-teiligen Miniserie Last Light (bei Amazon Prime * im Stream). 2023 trat er in allen 6 Episoden der australischen Kriegsserie C*A*U*G*H*T auf, die in Deutschland leider nirgends verfügbar ist.

Matthew Fox' letzten Film, den gnadelosen FSK 18-Western Bone Tomahawk, könnt ihr hingegen aktuell bei Amazon Prime * streamen. Laut Deadline könnte er außerdem demnächst in einer Serie zur Buchverfilmung * von Tom Woods Victor-Reihe The Assassin zum Profikiller werden.

Podcast: Lost ist über nach 10 Jahren immer noch einzigartig

In dieser Folge Streamgestöber blickten wir zum 10-jährigen Jubiläum des Lost-Finales auf die wegweisende Mysteryserie zurück, die in den 2000ern einen riesigen Sog entwickelte und auch heute noch Rätselfans anspricht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Andrea und Matthias diskutieren den Einfluss, denn Lost bis heute ausübt, blicken auf die besten Figuren und Momente zurück und sprechen natürlich auch über das kontroverse Ende, das seinerzeit die Zuschauer spaltete.