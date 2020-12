Statt Kino direkt zu Disney+: Dieser Ausnahmefilm schürft so tief, dass es weh tut

Heute, pünktlich zu Weihnachten, nimmt Disney+ den animierten Pixar-Film Soul ins Abo-Programm auf. Ein Film für die ganze Familie ... oder vielleicht doch nicht?

Ich schaue den Animationsfilm Soul bei Disney+ und werde das Gefühl nicht los, dass ich mit dieser außergewöhnlichen Geschichte in mancherlei Hinsicht als Kind überfordert gewesen wäre. Ist dieser Pixar-Film wirklich vorrangig für Kinder und Familien gedacht oder richtet er sich in Wahrheit doch an ein sehr erwachsenes Publikum?

Disney+ stellt ganz große Fragen: Soul will es wissen

Worum geht's in Soul? Der Musiker Joe aus New York hat als Lehrer seine Liebe zum Jazz fast verloren, als sein trister Alltag von einer einmaligen Chance durchbrochen wird. Bevor er sein Talent beweisen kann, wird seine Seele bei einem Unfall jedoch aus seinem Körper katapultiert.

Statt ins Jenseits weiterzugehen, gibt die Hauptfigur von Pete Docters Soul sich heimlich als vorbereitender Lebens-Mentor der jungen Seele namens 22 aus, die überhaupt keine Lust hat, in einen Körper hineingeboren zu werden. Mit der Trennung von Körper und Seele fangen die Schwierigkeiten aber erst an.



Lasst euch vom Trailer Soul genauer erklären

Soul - Trailer (Deutsch) HD

Dass das zu Disney gehörige Ausnahme-Studio Pixar seinem jungen Publikum viel zutraut, weiß ich sehr zu schätzen. Kinder verstehen mehr, als viele Erwachsenen ihnen zutrauen. Erwachsene können umgekehrt in den Familienfilmen mehr finden, als die bunte Oberfläche auf den ersten Blick offenbart. Pixar schreckt vor großen Menschheitsfragen nicht zurück.

Anders als zuletzt Drachenreiter mit seiner Angst vor ernsten Momenten, versteht die Animationsschmiede es immer wieder, Abenteuer, Witz und tiefgehende Gefühle zu kleinen Filmwundern mit besonderer Note zu verweben. Ob es nun die Verhandlung des Todes in Coco ist oder das Eintauchen in die Gefühlswelt und den Kopf eines Kindes in Alles steht Kopf ist. Doch ist Soul einen Schritt zu weit gegangen und am Ende zu "erwachsen" geworden?



Bei Disney+: Im Körper von Soul wohnt eine alte Seele



© Disney+ Soul: Joe in New York

Dass der vom Kino zum Familien-Streamingdienst Disney+ verschobene Soul sich als sehr reife Unterhaltung entpuppt, lässt sich zunächst an Personal und Themen festmachen: Joe (im Englischen: Jamie Foxx) ist als Protagonist ein, gefangen in seinem wenig aufregenden Alltag als Musiklehrer.

Dass Joe Jazz liebt, was schon für viele Ältere nicht die zugänglichste Musikrichtung ist (ich gestehe: auch ich persönlich kann mit Jazz nicht viel anfangen), kommt noch hinzu.

Auch auf der Bildebene spielt Soul immer wieder mit einem Wechsel der Animationsstile. Im kosmischen "Du-Seminar" sehen die abstrakten Betreuer aus, als hätte Picasso sie entworfen. Das alles ist faszinierend anzusehen. Aber richtig zu schätzen wissen das wohl vor allem diejenigen, die in ihrem (längeren) Leben schon Erfahrungen mit Kunst und unterschiedlichsten Zeichentrick- und computergenerierten Bildern gemacht haben.

© Disney+ Soul: Picasso lässt grüßen

Klar, der Katzen-Content, Körpertausch und die knuffigen Seelen in Reinform werden bestimmt auch Kinder ansprechen, aber die Verweise für Erwachsene überwiegen. Erst recht, wenn 22s Ex-Mentoren ein Schaulaufen durch die Geschichte berühmter Persönlichkeiten wie Carl Jung, Mahatma Gandhi und Muhammed Ali sind. Und wenn anschließend über Hedge-Fund-Manager gescherzt wird.

Soul treibt bei Disney+ die menschliche Sinnsuche auf die Spitze

An die Verhandlung von Leben und Tod hat Pixar sich schon vor Soul gewagt, doch noch nicht mit dieser geballten Menge an Spiritualität und Identitätssuche. Führt nur ein Mensch mit besonderem Talent ein erfülltes, lebenswertes Leben? "Ist das ganze Leben das Sterben überhaupt wert?", fragt Soul sogar direkt.

Philosophische Gedanken-Konzepte werden hier voll ausgereizt. Das in Soul verhandelte Verlangen nach einer Lebensaufgabe wird sich vielen Jüngeren, die sich im Kindergarten oder der Schule (zum Glück) noch nicht mit Jobs, Monotonie und Selbstzweifeln auseinandersetzen mussten, aber sicherlich nicht erschließen. Erwachsene hingegen dürften sich darin schmerzlich wiederfinden.

© Disney+ Soul: Ist Joes Lebenssinn die Musik?

Beim Schauen ertappe ich mich zwischendurch immer wieder bei dem Gedanken, dass Soul als Realfilm ein waschechtes Drama wäre - Existenzängste, verpasste Chancen und Suche nach dem Lebenssinn inklusive. Ein Film für schnellen Eskapismus ist Soul ganz bestimmt nicht.

Soul ist ein Pixar-Film vorrangig für Erwachsene - und das ist nichts Schlechtes

Im Vorfeld sah es so aus, als wenn Soul Pixars Alles steht Kopf für Seelen (statt Gefühle) werden würde. In gewisser Weise ist der Film das - und dann auch wieder nicht. Alles steht Kopf ist besser für alle Altersklassen zugänglich, während Onward Verlust in ein Abenteuer verpackte. Soul ist etwas ganz eigenes, mal niederschmetternd, mal hoffnungsvoll. The Hindu sagte Regisseur Pete Docter:

Das Konzept war von Anfang an, dass eine Seele auf die Erde hinabblickt und sagt ‘Das sieht nach einer Menge Leid und Enttäuschung aus. Damit will ich nichts zu tun haben’.

Doch lasst euch weder vom Leben noch von Soul abschrecken. Vielleicht können wir als Erwachsene das jüngere Publikum (trotz FSK 0-Freigabe) beim gemeinsamen Schauen als Mentoren an die Hand nehmen, um die schwierigeren Konzepte dieses seelischen Tauchgangs zu erklären. Vielleicht können umgekehrt Kinderaugen neue Perspektiven eröffnen, die wir als alte Seelen übersehen oder vergessen haben.

Das würde den Kreis zu den einander inspirierenden Figuren Joe und 22 schließen. Auch wenn es keine abschließende Antwort auf das Leben als solches gibt.

© Disney+ In Soul zeigt Pixar sich nicht berechnend, sondern Risiko-bereit

Pixars Stellung als kreativer Speerspitze von Disney tut Soul mit seiner ernsten Verhandlung von Lebensrückschlägen und Seelenschmerz dennoch keinen Abbruch. Im Gegenteil. Ideenreichtum und Risiko-Bereitschaft sind wichtig, um nicht im Brei animierter Einheitsware zu versinken. Nicht zuletzt deshalb lohnt sich dieser Film.



Wer immer noch dem falschen Glauben anhängt, dass animierte Unterhaltung sich vorrangig an Kinder richtet, kann sich hier bei Disney+ eines Besseren belehren lassen. Denn Soul ist Pixars erwachsenster Film schlechthin. Eine erwachsene Seele im Gewand eines Kinderfilms, die weiß, dass auch Schmerz zum Leben dazugehört.

Werdet ihr euch Soul bei Disney+ ansehen - oder habt es schon?