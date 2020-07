Nicht nur für Harry Potter-Fans: Onward ist der ideale Urlaubs-Ersatz

Den animierten Pixar-Film Onward solltet ihr auf keinen Fall auslassen. Denn wer dieses Jahr nicht in den Urlaub fährt, kommt hier trotzdem voll auf seine Kosten. Harry Potter-Vibes inklusive.

Na toll, der Urlaub fällt dieses Jahr ins Wasser. Und wenn ich Wasser sage, dann meine ich das kleine Planschbecken im heimischen Garten oder Hinterhof, denn in die Ferne reist dieses Jahr wohl kaum jemand.

Trotzdem müssen wir dem Abenteuer diesen Sommer keine Absage erteilen, denn heute erscheint Pixars Onward: Keine halben Sachen zum Kaufen auf DVD und Blu-ray * und ist außerdem günstig bei Amazon zum Leihen * verfügbar.

© Disney Onward: Auf DVD, Blu-ray und zum Leihen

Damit kommt Onward gerade im richtigen Moment. Denn mit den zwei Elfen-Brüder, die mit einem Zauberstab und drei Paar Beinen ihren verstorbenen Vater zurückbringen wollen, müssen wir der epischen Reise nicht länger hinterherjagen - sie kommt einfach zu uns nach Hause.

Onward: Ein echtes Abenteuer mit Herr der Ringe- und Harry Potter-Gefühl

Onward passt nicht zuletzt deshalb so gut in die aktuelle Situation weil auch die Fabelwesen dieser modernen Fantasy-Welt ein Stück weit in ihrem Alltag gefangen sind. Elfen bringen den Müll raus, Zentauren verteilen Strafzettel und auf der Autobahn stehen sowieso vom Faun bis zum Zyklopen alle im Stau.

Taucht im Trailer in die etwas andere Fantasy-Welt von Onward ein:

Onward - Trailer (Deutsch) HD

Das Gedächtnis-Quiz: Testet mit dem Onward-Trailer eure Erinnerung

Erst als die Elfen-Brüder Ian und Barley sich auf ihre magische Mission, also eine echte Quest begeben, können wir zusammen mit ihnen den täglichen Trott langsam hinter uns lassen und aus dem Altbekannten ausbrechen.

Wenn Ian seinen ersten Schwebezauber meistert, versprüht der Pixar-Film herzerwärmende Harry Potter-Vibes. Wenn die zwei grundverschiedenen Brüder ihr Auto irgendwann hinter sich lassen müssen, um zu Fuß die Landschaft zu bezwingen, schwingt hier eindeutig außerdem das epische Herr der Ringe-Gefühl mit. Auch wenn am Himmel ein Flugzeug vorbeizieht.

Ein Blick voraus: Ganz viel Nachschub für Fantasy-Fans ist in Arbeit



Mit Onward beschert uns Disney Fantasy mit ganz viel Herz

Harry Potter-Liebhaber und Fantasy-Fans können ohnehin in Onward zwischen Brückentrollen in Kassierer-Häuschen und tollwütigen Pegasus-Einhörnern, die Mülltonnen plündern, so manche märchenhafte Genre-Anspielung entdecken.

© Disney Onward: Magisches Vertrauen beim Reisen

Doch wir hätten es hier nicht mit einem Pixar-Film zu tun, wenn in dem Animationsfilm neben all dem Witz nicht auch ganz viel Herz stecken würde. Ob nun der Verlust eines Familienmitglieds oder die komplexe Beziehung zwischen Geschwistern verhandelt wird: Neben Lachern kommt der Gefühlstiefgang nicht zu kurz.

Dass Regisseur Dan Scanlon in Onward sehr persönliche Erinnerungen verarbeitet hat, ist zu spüren. Das erdet den Fantasy-Spaß mit einer angenehmen Portion Menschlichkeit. Auf die Kreativität von Pixar ist eben Verlass.

Am Ende bleibt für uns daheimgebliebene Sofaausflügler die beruhigende Erkenntnis, dass nicht so sehr der Aufbruch in die Ferne zählt, sondern vielmehr, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Ob nun im Urlaub oder Hause ist dabei zweitrangig.

© Disney Onward

Damit ist Onward einer der bisher schönsten Animationsfilme 2020 und für Zuschauer aller Altersklassen ein idealer Heimaturlaub im Kopf. Eine Portion Magie im Taschenformat. Harry Potter hätte das bestimmt auch abgenickt.

