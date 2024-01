Statt Navy CIS heute im TV: Die größte Serienkiller-Serie überhaupt kehrt mit neuen Folgen endlich ins deutsche Fernsehen zurück

Krimi-Fans erwartet im Fernsehen heute eine Überraschung. Criminal Minds: Evolution hat den Sendeplatz von Navy CIS übernommen und ist heute erstmals im TV zu sehen.

Statt Navy CIS im TV: Was ist Criminal Minds Evolution?

Navy CIS -Fans dürfen sich ihre Tränen von Serienkillern trocknen lassen. Die abgeschlossene 20. Staffel der Serie auf Sat.1 wurde nämlich durch einen Krimi-Kollegen ersetzt:die auch als Criminal Minds: Evolution bekannt ist. Wir verraten, was hinter dem Titel steckt und welche verstörende Story die neuen Folgen erzählen.

Criminal Minds: Evolution entspricht der 16. Staffel von Criminal Minds. Da die Produzenten die Hauptserie allerdings schon mit der 15. Staffel für beendet erklärt hatten, soll sich der neue Titel von den restlichen Folgen absetzen. Zwar gibt es neue Fälle zu lösen, das Team um David Rossi (Joe Mantegna) und Luke Alvez (Adam Rodriguez) bleibt aber dasselbe. Mittlerweile wurde Criminal Minds: Evolution sogar schon um eine zweite Staffel verlängert.

Schaut euch hier den englischen Trailer zur 1. Folge Criminal Minds Evolution an:

Criminal Minds: Evolution - S01 Trailer (English) HD

Darum geht's in Criminal Minds Staffel 16

In der ersten Folge von Criminal Minds: Evolution wird ein junges Mädchen entführt. Ihre Eltern werden ermordet. An anderer Stelle finden die Ermittler in Containern versteckte Leichenteile. Die Spuren führen schließlich zu einem verstörenden Netzwerk von Serienkillern.

Wann läuft Criminal Minds: Evolution im TV?

Criminal Minds: Evolution wird ab sofort immer dienstags ab 20.15 Uhr mit einer Doppelfolge auf Sat.1 ausgestrahlt. Zum kommenden Sendetermin am 16. Januar 2024 werden die dritte und vierte Folge der Staffel zu sehen sein.

