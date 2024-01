"Luxus, den sich eine Frau nicht leisten kann": Natalie Portman lehnt Extrem-Schauspiel ab, für das Christian Bale und Jared Leto bekannt sind

Natalie Portman will sich nicht komplett mit ihren Rollen identifizieren. Method Acting im Stil von Christian Bale oder Jared Leto könne sie sich als Frau nicht leisten.

Es gibt viele Wege, ein gefeierter Schauspieler zu werden. Daniel Day-Lewis, Christian Bale oder Jared Leto verlassen sich wie viele andere auf sogenanntes Method Acting, bei dem sie mit ihren Figuren verschmelzen wollen und zeitweise völlig in einer fiktiven Persönlichkeit abtauchen. Für Natalie Portman wäre das offenbar nichts.

Natalie Portman will nicht spielen wie Christian Bale oder Jared Leto

Gegenüber dem Wall Street Journal erklärte Portman:

Ich habe mich stark in Rollen hineingearbeitet, aber ich glaube, das ist ein Luxus, den sich Frauen nicht erlauben können. Ich denke, Kinder oder ein Partner hätte kein Verständnis dafür, wenn ich mich von allen "Jackie Kennedy" nennen lasse.

Portman bezieht sich damit auf ihren Film Jackie und die Tendenz mancher Method Acting-Schauspieler, sich auch abseits der Dreharbeiten mit ihrem Rollennamen ansprechen zu lassen.

Als typische Method Acting-Rolle gilt etwa Day-Lewis' Performance in There Will Be Blood, gerne werden auch starke Körpertransformationen wie Jared Letos Verkörperung des Joker in Suicide Squad als Beispiel genannt. Selbst Natalie Portmans Rolle in Black Swan, die für den Star laut Daily Mail "so schwer war wie nichts, was ich zuvor erlebt habe", gilt manchen als eindeutiger Fall des extremen Schauspielstils.

