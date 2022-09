Statt Staffel 2: Netflix zeigt unveröffentlichte Squid Game-Szene mit dem mysteriösen Frontmann

Squid Game-Fans müssen noch ewig auf Staffel 2 der Serie warten. Um die Zeit zu verkürzen, veröffentlichte Netflix jetzt eine zuvor nicht verwendete Szene.

Netflix zeigt neue Squid Game-Szene mit mysteriöser Figur

Squid Game ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Kein Wunder, dass sie auch beim kürzlichen Tudum-Rundumschlag des Streamers nicht fehlen durfte. Da es bis zum Erscheinen der 2. Staffel aber noch lange dauern wird, wurde als kleiner Trostgezeigt.

Dort ist ein Mann mit einer Plastiktüte zu sehen, in der ein Goldfisch schwimmt. Er kommt in eine Wohnung, schaltet das Licht ein und entlässt das Tier in ein Glas. Laut offizieller Netflix-Beschreibung zeigt der Clip die Identität des sogenannten Frontmanns, des Verantwortlichen hinter dem Squid Game-Spiel.

Schaut euch hier die neue Szene aus Squid Game Staffel 1 an:

Vor der Szene richtet sich Regisseur Dong-hyuk Hwang mit einer kurzen Ansprache an die Fans, in der er ihnen für den Erfolg der Serie dankt. Er präsentiert das folgende Material als Trostpflaster für alle, die auf Staffel 2 des Hits warten.

Wann kommt Squid Game Staffel 2 zu Netflix?

Denn bis die neuen Episoden bei Netflix landen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht, wir rechnen allerdings nicht vor Ende 2023 mit einer Veröffentlichung.

Was haltet ihr von dem Squid Game-Trostpflaster?