Erfolgreichste Netflix-Serie: Erstes Video zu Squid Game Staffel 2 und grauenhafte neue Gefahr bekannt

Endlich ist es offiziell: Netflix hat die Arbeit an der 2. Staffel von Squid Game bestätigt und sogleich das erste Teaser-Video veröffentlicht. Zu sehen gibt es einen fiesen Neuankömmling.

Rotes Licht, grünes Licht? Im Fall von Squid Game hat sich Netflix für letzteres entschieden. Die größte Seriensensation des letzten Jahres erhält eine 2. Staffel. Das ist im Grunde seit Monaten kein Geheimnis mehr. Nun wurde die Verlängerung offiziell in einer Pressemitteilung verkündet, wie der Hollywood Reporter zusammenfasst.

Die Arbeit an der 2. Staffel von Squid Game hat begonnen. Serienschöpfer Dong-hyuk Hwang kehrt zurück, um die Fortsetzung des Überraschungserfolgs zu schreiben, an dem er zuvor zwölf Jahre gearbeitet hat. Auch wenn ein Startdatum für die neuen Folgen noch nicht bekannt ist, dürfte es dieses Mal nicht so lange dauern.

Squid Game Staffel 2 bei Netflix: Mehrere Rückkehrer und erstes Teaser-Video enthüllt

Wie genau die 2. Staffel die Squid Game-Geschichte fortsetzt, ist unklar. Dafür können wir uns auf die Rückkehr von mindestens zwei bekannten Figuren freuen.

Jung-Jae Lee ist als Gi-hun wieder dabei. Er ist der einzige Mensch, der die tödlichen Spiele in der 1. Staffel überlebt hat und jetzt erneut hineingesogen wird.



ist als Gi-hun wieder dabei. Er ist der einzige Mensch, der die tödlichen Spiele in der 1. Staffel überlebt hat und jetzt erneut hineingesogen wird. Byung-hun Lee bringt den Front Man zurück. Lange Zeit haben wir den Strippenzieher hinter der Operation nur mit Maske gesehen, ehe er sein wahres Gesicht zeigte.



bringt den Front Man zurück. Lange Zeit haben wir den Strippenzieher hinter der Operation nur mit Maske gesehen, ehe er sein wahres Gesicht zeigte. Yoo Gongs Engagement ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber definitiv möglich. In der 1. Staffel rekrutierte er die einzelnen Kandidat:innen.

Nachfolgend findet ihr das erste Teaser-Video zur 2. Staffel von Squid Game.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der Figur im Teaser-Video handelt es sich offenbar um den Freund der Killerstatue Young-hee, die im Zuge der allerersten Squid Game-Runde einige verstörende Bilder verantwortete und damit gewissermaßen zum Markenzeichen der Serie geworden ist. Ab sofort sorgt auch Cheol-su für ein erbarmungsloses Blutvergießen, wenn es bei Netflix wieder heißt: "Rotes Licht, grünes Licht."

Was erwartet ihr euch von der 2. Staffel von Squid Game?