Statt Tom Holland: Ms. Marvel-Star hätte um ein Haar Spider-Man gespielt

Tom Holland hat einen Ms. Marvel-Star um die Spider-Man-Rolle gebracht. Der MCU-Schauspieler ist aber nicht nachtragend. Im Gegenteil.

MCU-Rollen sind hart umkämpft. Für Tom Hollands Paraderolle Spider-Man testete Marvel-Filme diverse Schauspieler über einen langen Zeitraum. Einer von Hollands Konkurrenten war Matt Lintz, der es dank Ms. Marvel doch noch ins Reich der Superhelden geschafft hat.

Matt Lintz wäre fast statt Tom Holland Spider-Man geworden

Gegenüber Insider sagte er:

Ich war für Spider-Man ganz oben auf der Liste. Aber die Rolle ging dann an diesen Tom Holland. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Es ist aber alles cool, er kam einen Tag ans [Ms. Marvel-] Set und ich konnte mit ihm reden. Ich blicke auf so viele Arten zu ihm auf.

© Disney Iman Vellani und Lintz in Ms. Marvel

Lintz scheint die Enttäuschung verwunden zu haben. In Ms. Marvel gibt er als Kamala Khans (Iman Vellani) bester Freund und Gadget-Bastler Bruno einen beeindruckenden Einstand. Und wer weiß? Vielleicht geht er ja bald schon mit dem Spinnen-Mann auf die Jagd.

Wann kommt die nächste Folge Ms. Marvel mit Matt Lintz auf Disney+?

Matt Lintz wird am 29. Juni 2022 in der vierten Folge von Ms. Marvel dabei sein. Die Disney+-Serie wird sechs Episoden umfassen, die letzte wird am 13. Juli 2022 veröffentlicht.

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.



Hättet ihr Matt Lintz gerne als Spider-Man gesehen?