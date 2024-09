Stefan Raab enthüllt: Das ist seine neue TV-Show – und sie startet schon am Mittwoch

Stefan Raab ist ein Meister darin, sich bedeckt zu halten. So ließ der Entertainer die letzten Monate keinen seiner Pläne durchsickern – bis jetzt. Raab hat ein neues TV-Format.

Nach fast zehn Jahren ist Stefan Raab zurück: Der Fernsehproduzent feierte sein TV-Comeback mit einem riesigen Knall. Zum dritten Mal stieg er gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Ring. 2001 und 2007 wurde Raab von der Profiboxerin in die Knie gezwungen und so auch 2024. Den Final Fight konnte Raab zwar nicht für sich entscheiden, doch das dürfte den Fans sowieso relativ egal gewesen sein. Stefan Raab ist zurück – und das nicht nur für den Kampf, sondern direkt mit einer neuen Sendung.

Endlich enthüllt: Diese TV-Show von Raab startet noch im September

Obwohl sich Stefan Raab vor knapp zehn Jahren aus dem TV zurückgezogen hat, war er hinter den Kulissen mit seiner Produktionsfirma Raab Entertainment nach wie vor tätig. Jedoch nicht mehr für seinen damaligen Heim-Sender ProSieben, sondern für RTL. Mit dem Privatsender hat Raab gerade erst einen Millionendeal abgeschlossen. Doch was steckt dahinter? Der Alleskönner bestätigte jetzt endlich sein erstes neues Format in einer Pressekonferenz nach dem Boxkampf gegen Regina Halmich.

Mit Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab kommt die neue TV-Show von Stefan Raab zu RTL. Bereits am Mittwoch, den 18. September geht es los und das zur besten Sendezeit um 20:10 Uhr. Jedoch wird das Format nicht im linearen TV ausgestrahlt, es wird lediglich zum Stream auf RTL+ zu sehen sein. Damit macht Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab TV Total direkte Konkurrenz. Die Neuauflage von Stefans Raabs damaligem Aushängeschild läuft mit Sebastian Pufpaff zur gleichen Zeit auf ProSieben. Zufall? Wahrscheinlich nicht.

Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab: Darum geht's

In der Show geht es wie der Name schon vermuten lässt um eine Million Euro. Dabei kombiniert die Sendung mehrere Elemente: Entertainment, Late Night und Quiz. Raab stellt sich in verschiedenen Duellen den jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen, außerdem moderiert und stellt er Quiz-Fragen. Doch der Alleskönner schaut auch auf die vergangenen Woche zurück und spricht über Ereignisse aus Fernsehen, Streaming und Social Media. Verschiedene Gast-Moderatoren - wie Elton - statten Raab in der Show wöchentlich einen Besuch ab.