Stefan Raab packt aus: So kam es zu seiner Show mit Michael "Bully" Herbig

Morgen startet Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli. Stefan Raab erzählt, wie es zu der Show gekommen ist und warum das so lange gedauert hat.

Seit Wochen angekündigt - jetzt ist es endlich soweit: Morgen läuft endlich Raabs neue Show Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli. Doch natürlich gingen dieser Show monatelange Planungen voraus. Stefan Raab erzählt, wie es zur Zusammenarbeit mit Bully Herbig kam.



"Ich war früher oft bei der Bully Parade": Raab über seine frühere Zusammenarbeit mit Bully Herbig

Im Sommer startete Stefan Raab seine Social-Media-Kampagne als Teaser für seinen Showkampf gegen Regina Halmich. Auch Michael "Bully" Herbig war mit von der Partie und in zwei Instagram-Videos zu sehen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die beiden in einer Show aufeinandertreffen würden.



In einem Interview mit RTL erklärt Raab nun, wie es zu der Show kam. Der Entertainer gibt zu, noch nie eine Show mit Bully gemacht zu haben. Beide seien aber schon Gäste in ihren jeweiligen Shows gewesen: "Ich war früher oft mal bei ihm bei der Bully Parade. Er war bei mir zu Gast", so Raab.

Stefan Raab wandte sich dann an Bully Herbig für gemeinsame Show

Die Frage ist nur, warum es so lange gedauert hat, obwohl die beiden oft zusammen in "Silvestershows" zu sehen waren. Eigentlich ist der Grund ganz einfach: Die beiden haben sich nie zusammen überlegt, ob sie eine gemeinsame Show machen wollen. Raab reichte es dann aber und er fragte zu seinem kommenden TV-Comeback Bully schließlich:



Und ich habe Bully einfach gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir mal zusammen in den Ring zu treten



Natürlich will er hier mit Bully zusammen als Team "in den Ring treten", denn bei Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli treten die beiden gemeinsam gegen alle möglichen Kandidat:innen an. Raab ist aber zuversichtlich, dass es eine unterhaltsame Show wird, so meint er: "Ich glaube, das ist für den Unterhaltungseffekt eine absolute Bereicherung"



Raab ist sich nicht sicher, ob die beiden zusammen in jedem Spiel gut abschneiden werden. Er hofft zumindest, dass einer der beiden die Schwächen des anderen ausgleichen kann.



Wann Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli im Fernsehen läuft

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli läuft am Samstag, den 21.12. um 20.15 Uhr auf RTL. Im Gegensatz zu Du gewinnst hier nicht die Million läuft Raab und Bullys gemeinsame Show im Free-TV und erfordert kein Abo. Der Spielleiter wird wieder Elton sein, Frank Buschmann wird die Show kommentieren.