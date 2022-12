Stefan Raab total bei kostenlosem Streaming-Anbieter: Neuer Sender nur für seine Kultsendung

Wer Stefan Raab bei TV Total vermisst, sollte einen Blick auf Pluto TV werfen. Im Angebot des kostenlosen Streamers ist dem Kultformat ein ganzer Sender gewidmet.

Non-Stop TV Total mit Stefan Raab: Kostenloser Streamingdienst richtet Sender ein

TV total , Turmspringen, die Wok-WM. Fans von Stefan Raabs Kultformaten können sich momentan über diverse Rückkehrer freuen. Raab selbst bleibt bis aus Weiteres hinter der Kamera. Grund genug, sich die besten TV Total-Folgen mit einem der größten deutschen TV-Entertainer noch einmal zu Gemüte zu führen.

Pluto TV hat eigens einen eigenen Channel für das deutsche Kultformat eingerichtet, auf dem ab sofort die "ersten Staffeln aus 1999 und den 2000er Jahren sowie Specials" zu sehen sind. Abseits der Sendetermine ist die Auswahl der Folgen allerdings nicht frei verfügbar.

Hier gehts zum Angebot von Pluto TV

Pluto TV ist ein Angebot des Medienunternehmens Paramount. Im Angebot finden sich in erster Linie nach TV-Kanälen organisierte Formate wie Sitcoms und Shows. So hat etwa auch Hausmeister Krause – Ordnung muss sein seinen eigenen Sender. In der On-Demand-Sektion kann ein großes Angebot an Filmen und Serien direkt gestreamt werden.

Stefan Raab weckte kürzlich Hoffnungen auf sein Comeback. Der großen Nostalgie der Fans für das Format wird das keinen Abbruch tun. TV Total ist und bleibt Kult.

