Stefan Raab und Bully Herbig starten mit neuer RTL-Show durch – das Konzept wird euch bekannt vorkommen

Nach Du gewinnst hier nicht die Million startet Stefan Raab mit einer neuen Show bei RTL durch. Diesmal ist der Schauspieler Bully Herbig mit von der Partie.

Derzeit hat Stefan Raab mit den Quoten von Du gewinnst hier nicht die Million auf RTL+ zu kämpfen. Doch jetzt will der beliebte Entertainer zurück ins lineare Fernsehen - und hat einen hochkarätigen deutschen Schauspieler dabei.



Stefan Raab startet mit neuer Show durch

In der neuen RTL-Show namens Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli stellen sich Stefan Raab und Michael Herbig gemeinsam einem Kontrahenten. Dieser Bewerber tritt gegen Raab und Bully in mehreren Kategorien an und versucht die Show gegen die beiden zu gewinnen. Spielleiter der Show ist Elton, moderiert wird das Geschehen von Frank Buschmann.



Das Konzept erinnert stark an Schlag den Raab. Vor allem da Elton mit dabei ist und Mitbewerber:innen aus allen möglichen Branchen mitmachen können. Bully Herbig selbst hat auch Erfahrung mit diesem Show-Format. 2022 war er bei Schlag den Star mit dabei und trat gegen Rick Cavanian an.



"Klingt nach vorgezogenen Weihnachten für alle Entertainment-Liebhaber"



Die neue TV-Show von Raab und Bully startet am 21. Dezember um 20.15 Uhr auf RTL. Im Gegensatz zu Raabs aktuelle Show wird Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli kostenlos im regulären Fernsehen laufen. Die COO von RTL Deutschland Inga Leschek zeigt sich in einer Pressemeldung aufgeregt:



Klingt nach vorgezogenen Weihnachten für alle Entertainment-Liebhaber: Stefan Raab und Michael Bully Herbig gemeinsam auf einer Showbühne! Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude (bei Stefan kommt noch seeeeehr ausgeprägter Ehrgeiz dazu...).



Wo Stefan Raab aktuell noch zu sehen ist

Stefan Raab ist neben seiner Show mit Bully aktuell bei Du gewinnst hier nicht die Million zu sehen. Diese Show läuft jeden Mittwoch um 20.10 Uhr exklusiv auf RTL+.