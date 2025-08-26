Stefan Raab und Elton haben eine neue Show – und laufen Gefahr, einen 20 Jahre alten Fehler zu wiederholen

Am Samstag kündigten Stefan Raab und Elton ihre neue gemeinsame Quizshow Die Unzerquizzbaren an. Doch zwischen den beiden existiert eine Geschichte, die ihnen mit ihrer neuen Show auf die Füße fallen könnte.

Die Unzerquizzbaren – so nennen sich jetzt Stefan Raab und Elton nach ihrer neuen Quizshow von RTL. Während Elton fast zehn Jahre fester Bestandteil von Wer weiß denn sowas? war, brilliert Raab durch umfassendes Allgemeinwissen, wie er durch seine unzähligen Spielshows bewiesen hat. Doch so ausgeglichen das Duo auf dem Papier wirkt, zeigt sich, dass die beiden sich nicht auf Augenhöhe begegnen.

Die Unzerquizzbaren sind weder originelles Spielkonzept noch spannendes Duo

Doch nochmal von vorne: Bei Die Unzerquizzbaren treten Stefan Raab und Elton erstmals als Team an. Innerhalb von vier Runden versuchen sie in gewohnter Quiz-Manier das Kandidat:innenfeld auszudünnen, bis im Finale nur noch eine Person übrig ist. Das Konzept ist erstmal nichts Neues und erinnert an klassische Quizshows nach dem Prinzip "Einer gegen Alle". Selbst Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli ist grundsätzlich nichts anderes: Eine Person stellt sich dem überstarken Duo und versucht es zu bezwingen.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Raab seit seinem Comeback auf RTL nicht für seine originellen Konzepte bekannt ist. Daher lebt die Show von seinem Moderatorenteam – im Klartext: Stefan Raab. Aufgrund des Egos des TV-Titans wird Elton wahrscheinlich wieder nur Teil von Team Raab sein, anstatt als gleichwertiger Partner eines TV-Duos wahrgenommen zu werden.

Elton konnte nie aus Raabs Schatten heraustreten

Raab und Elton verbindet eine jahrzehntelange Geschichte. Elton, der als Sidekick von Raab eingeführt wurde und während der TV total-Ära den Titel des "Praktikanten" innehatte, stand ganz klar unter dem TV-Titan. Obwohl ihn Raab irgendwann aus dem Praktikantenstatus heraushob, blieb er immer sein Assistent oder trat nur vereinzelt als Moderator bei Schlag den Raab auf.

Jahrelang war er Konkurrent von Bernhard Hoëcker bei Wer weiß denn sowas? Zudem wurde sein Format Blamieren oder Kassieren zu einer eigenen TV-Show. Doch Elton konnte nie aus dem Schatten von Raab heraustreten, geschweige denn einen ähnlichen Stellenwert erreichen. Er blieb die Person, die durch Raab berühmt wurde und nicht durch eigene Formate wie Elton vs. Simon. Nur bei Wer weiß denn sowas? konnte er sich zeitweise von Raab absetzen und sich als Ratefuchs in der TV-Welt etablieren, doch selbst das ist mittlerweile Geschichte.

Dann kam Stefan Raabs TV-Comeback. Elton wollte mit ihm die alten Zeiten aufleben lassen und verkam erneut zu seinem Assistenten, während er hin und wieder die Spielshow bei Du gewinnst hier nicht die Million moderierte. Wenn er doch mal als Gast auftrat, fielen die gleichen Witze über sein Körpergewicht wie vor 20 Jahren – und die sind genauso schwach wie damals. Elton hat in seiner gesamten TV-Karriere einfach nie das Charisma oder die moderativen Qualitäten Raabs erreicht.

Selbst ein vielversprechendes TV-Duo macht keine gute Show

Anders ist das bei Raabs Show mit Bully Herbig, denn dort treffen sich die Moderatoren auf Augenhöhe. Beide sind Größen in ihren jeweiligen Branchen und haben Einzigartiges erreicht. Dazu schrieb Raab sogar den Soundtrack für Bullys aktuellen Film Das Kanu des Manitu – was wohl für beide Seiten als eine Auszeichnung interpretiert wurde. Doch eine Kollaboration zwischen zwei interessanten Persönlichkeiten reicht nicht aus, um eine Sendung zu tragen, wenn man am Ende nur wieder die eigenen Shows kopiert.

Zwischen Raab und Elton herrscht nicht einmal eine solch spannende Energie während der Kollaboration. Das Ungleichgewicht zwischen dem Duo könnte vielversprechend ausfallen, wenn man Elton und Raab nicht schon 20 Jahre lang zusammen gesehen hätte. Letztlich könnte es darauf hinauslaufen, dass wir eine wenig originelle Raab-Quizshow zu sehen bekommen und Elton wieder zum Sidekick degradiert wird. Angesichts seiner Begründung für sein Aus bei Wer weiß denn sowas? hätte man Elton eher eine längere Pause gegönnt, statt eine schnelle Rückkehr in Raabs nächster Show.