Emotionale Offenbarung bei Tagesschau-Sprecher Jens Riewa: “Geld war immer da"

Normalerweise spricht man nicht über Geld, doch Tagesschau-Sprecher Jens Riewa wurde bei dem Thema überraschend emotional – und zieht eine demütige Bilanz über sein jetziges Leben.

Jens Riewa ist wohl einer der bekanntesten Sprecher der Tagesschau. Schon seit über 30 Jahren moderiert er die Hauptausgabe und informiert ganz Deutschland über das Weltgeschehen. Dabei zeigte er sich kürzlich überraschend emotional, als es um das Thema Geld ging.

"Viel Geld war immer da": Jens Riewa zeigt sich emotional

Als Tagesschau-Sprecher kann man sich nicht beschweren, wenn es um die Vergütung geht. Man ist zwar als ständiger freier Mitarbeiter tätig, doch dafür fällt die Bezahlung entsprechend großzügig aus. Jens Riewa hat kürzlich in Barbara Schönebergers Podcast "Frühstück mit Barbara" eine sehr genügsame Seite gezeigt. So sagt er:

Eine der größten Gnaden, die ich empfinde, [ist], dass ich durch das Berufsleben gekommen bin und nie, nie Rücksicht darauf nehmen musste, was ich in meinen Einkaufskorb packe.

Er sei genügsam mit seinem Leben und froh, dass er sich keine Gedanken um Geld machen müsse. Er freue sich, dass seine "Bude" abbezahlt sei. "Viel Geld war immer da", ergänzt der Tagesschau-Sprecher.



Jens Riewa auch mit besonderer Beziehung zu Alkohol

Riewa ist sich aber bewusst, dass sich nicht jeder in Deutschland diesen Luxus leisten kann. Er kommt selbst nach eigener Aussage aus einer Arbeiterfamilie, die nicht immer das "Großgeld" zur Hand gehabt hat. Das hat er bis heute im Hinterkopf, wenn er bedenkt, wie gut es ihm heute geht.

Neben Geld war auch noch Alkohol ein großes Thema bei seinem Gespräch mit Schöneberger. Denn in seiner Vergangenheit kam es zu einem Krankenhausaufenthalt, der sein Leben umgekrempelt hat. "Seit 2016 habe ich nicht einen Schluck Alkohol getrunken. Bin da völlig weg", so der Tagesschau-Sprecher. Schmerzmittel nehme er auch nicht mehr.



Wann und wo die Tagesschau zu sehen ist

Die Tagesschau läuft mehrmals täglich im Ersten, in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Die Hauptausgabe wird täglich um 20:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

