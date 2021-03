Sterbenslangweiliges Serien-Highlight: In dieser TVNOW-Serie passiert NICHTS und das ist großartig

Auf TVNOW streamt die eigenwillige Krimi-Comedy KBV - Keine besonderen Vorkommnisse. In der passiert nicht viel, doch das ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt nämlich sehr viel zum Lachen.

Zwei Polizisten bewachen am Hamburger Hafen ein Lagerhaus und warten, dass der große Gangsterboss auf den Plan tritt, damit sie endlich zuschlagen können. Die Spannung muss in diesem Augenblick unerträglich sein. Jeden Augenblick kann es passieren.

Gespannt sitzen die Gesetzeshüter hinter dem Steuer, stets im Funkkontakt mit der Zentrale. Sie sind bereit für den Zugriff. Doch dann passiert ... nichts.

KBV auf TVNOW mit Jürgen Vogel: Polizisten beim Warten zuschauen

So aufregend die Prämisse der deutschen Krimi-Comedy KBV - Keine besonderen Vorkommnisse klingt, von all den nervenaufreibenden Polizeieinsätzen, die auf dem Hamburger Pflaster möglich wären, bekommen wir nichts zu sehen. Stattdessen beobachtet die Kamera, wie Samuel (Serkan Kaya) und sein mürrischer Kollege Gilles (Jürgen Vogel) im Polizeiauto sitzen und warten. Sie sind nicht allein.

Den Kriminellen im Lagerhaus, das von Samuel und Gilles überwacht wird, geht es nicht anders. Auch hier werden die Däumchen gedreht und müde Blicke ausgetauscht. Es ist genauso frustrierend wie amüsant. Die ausgestellte Langeweile von KBV - Keine besonderen Vorkommnisse sorgt für unerwartete wie absurde Momente. Genau aus dieser Mischung entsteht der Humor der entspannten Krimi-Comedy.

Geschaffen wurde die KBV - Keine besonderen Vorkommnisse von Lutz Heineking Jr., der sich die australischen Serie No Activity zum Vorbild genommen hat. Von dieser existiert bereits eine US-Version, hinter der Comedy-Größen wie Will Ferrell und Adam McKay stehen. Die deutsche Adaption reichert das Konzept mit reichlich Hamburger Lokalkolorit an und wartet mit einem großartigen Cast auf.



Hier könnt ihr euch den Trailer zu KBV anschauen:

KBV auf TVNOW: Unterhaltsame Momente unbehaglichen Schweigens

Der größte Reiz der einzelnen Folgen ist die Dynamik zwischen Serkan Kaya und Jürgen Vogel im Polizeiauto. Allein Maske und Make-up von Vogel sind dermaßen grotesk, dass er gar nicht erst den Mund aufmachen muss, um ein Lachen zu provozieren. Im Gegenteil: Die unbehaglichen Momente des Schweigens sind die, in denen die Stärken der Krimi-Comedy am besten zum Vorschein kommen.

Nichts passiert und dennoch sind die Menschen an einen Ort gebunden, dem sie nicht entkommen können. Selbst das Tor in die Welt, der Funkkontakt mit der Zentrale, endet in einem anderen stickigen Raum. Hier sitzen Annette Frier und Maike Jüttendonk mit Headsets am Computer und jonglieren mit Worten, um Ordnung in die Kommunikation zu bringen. Meist herrschen jedoch Chaos und Missverständnisse.



Da weicht dann die Stille wilden Wortgefechten. Kein Blatt wird vor den Mund genommen. So eine Hamburger Nacht im Polizeiauto kann quälend lang werden und die Wartenden aus der Reserve locken.

Die 1. Staffel von KBV - Keine besonderen Vorkommnisse könnt ihr seit dem 25. Januar 2021 auf TVNOW streamen. Sie umfasst sechs halbstündige Episoden.



