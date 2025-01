Steven Spielberg kämpfte gegen Fortsetzung zu einem seiner größten Sci-Fi-Filme – seine eigene Idee mochte er nicht

Steven Spielberg verwarf seine Sequel-Idee zu einem seiner Sci-Fi-Meisterwerke. Als trotzdem eine Fortsetzung kommen sollte, kämpfte er verbissen dagegen an und siegte schließlich.

Hollywood reißt dir deine Kinder aus den Händen. So werden jedenfalls viele Regisseur:innen und Autor:innen der Traumfabrik denken, die keine Rechte an ihren eigenen Werken besitzen. Egal ob knallharte Kürzungen, völlige Veränderungen oder ungewollte Sequels: Studios können mit den Werken noch unbekannter Künstler:innen oft machen, was sie wollen. Selbst wenn es sich um ein Sci-Fi-Meisterwerk von Steven Spielberg handelt. Aber der Macher ließ sich nicht unterkriegen.

Steven Spielberg bekämpfte Sci-Fi-Fortsetzung mit aller Macht

Spielbergs Meisterwerk E.T. - Der Außerirdische entwickelte sich nach Kinostart 1982 zum damals erfolgreichsten Film aller Zeiten. Aus Studiosicht verstand es sich da wohl von selbst, eine Fortsetzung zu produzieren. Und zunächst war auch der Regisseur nicht abgeneigt: Provisorisch entwickelte er eine erstaunlich düstere Sequel-Idee, nach der böse Aliens die Kinder aus Teil 1 entführen und nach dem Verbleib von E.T. befragen.

Wie Spielberg jetzt laut dem Hollywood Reporter erklärte, habe außerdem die Möglichkeit bestanden, für den zweiten Teil ein Buch zu verfilmen. Der von William Kotzwinkle verfasste Roman trug auf Deutsch den Titel E. T. – Das Buch vom grünen Planeten und setzt ebenfalls die Geschichte des Kinofilms fort, aber auf dem Heimatplaneten des Außerirdischen.

Spielberg erkannte schließlich, dass er keine Fortsetzung drehen wollte. "Ich wollte einfach kein Sequel machen. Eine Weile flirtete ich mit der Idee, aber [die Idee von E.T.s Heimatplaneten] war besser als Buch denn als Film."

Steven Spielberg legte sich bei E.T.-Fortsetzung mit dem Studio an

Sein Unwillen gegen die eigenen Ideen schien die Studios allerdings nicht aufzuhalten, sodass Spielberg schließlich verbissen gegen E.T. 2 kämpfen musste:

Das war ein wirklich hart erkämpfter Sieg, weil ich die ganzen Rechte nicht besaß. Ich besaß nicht die Möglichkeit, die wir in der Branche "The Freeze" [dt. etwa: Der Frost] nennen, mit der du ein ganzes Franchise einfrieren kannst. Das Studio darf dann keine Sequels, Remakes oder andere Weiterverwertungen produzieren. Dieses Recht bekam ich erst durch den Erfolg von E.T.

Wie genau Spielberg sich den Sieg erkämpfte, erklärt er nicht. Ob ein Sequel zu einem der größten Sci-Fi-Meisterwerke aller Zeiten wünschenswert ist, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Einerseits lässt man manche Dinge lieber ruhen. Andererseits gibt es gefeierte Sequels wie Spielbergs Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.