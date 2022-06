Stranger Things 4: Erster Blick auf neue Folgen beantwortet eine der brennendsten Fragen

Wie geht es in Stranger Things Staffel 4, Folge 8 weiter? Neue Bilder verraten das Schicksal von zwei Figuren, die nach dem Halbfinale in großer Gefahr schwebten.

Es folgen große Spoiler zur 4. Staffel Stranger Things: Die 4. Staffel Stranger Things wird auf einem Spannungsscheitelpunkt unterbrochen. Denn erstmal erscheint eine Season der Netflix-Serie in zwei Teilen. Anfang des kommenden Monats erscheint die Fortsetzung. Entsprechend abrupt bricht die Handlung ab – das Halbfinale ließ quälende Fragen offen. Die ersten Bilder zu Teil 2 geben Antworten.

Folge 8: Was die neuen Bilder zu Stranger Things Staffel 4, Teil verraten

In den letzten Minuten des ersten Teils wird der Ursprung des Schurken Vecna gelüftet (Meinung: Vecna löst ein großes Stranger Things-Problem). Der spektakuläre Twist überschattet das Schicksal zweier Figuren. Nancy, Robin, Steve und Eddie befinden sich im Upside Down und werden von Dustin gerettet. Aber nur Eddie und Robin schaffen es aus der Schattenwelt. Steve und Nancy bleiben zurück, weil Nancy im letzten Moment von Vecna in eine lähmende Trance gezogen wird.

Wie geht es weiter? Schafft es das Bald-vielleicht-wieder-Liebespaar, aus dem düsteren Ort zu entkommen? Kaum ein Figurenschicksal, von Eleven mal abgesehen, war offener. Fans machten sich große Sorgen, vor allem um Steve, über dessen Tod bereits spekuliert wurde. Vollkommen umsonst. Denn die neuen Bilder zeigen sowohl Nancy als auch Steve wohlbehalten zurück in ihrer Welt in Hawkins.

© Netflix Nancy und Steve haben es geschafft

Auf Steves Bauch könnt ihr oben immer noch die behandelten Wunden sehen, die ihm von den "Demobats" in der Schattenwelt zugefügt wurden. Wie die Wunden verheilen, ist noch mal eine ganz andere Frage. Das Schicksal von Will Beyers in Staffel 2 und 3 zeigt ja, dass jeder, der der das Upside Down besucht, irgendwas aus dieser düsteren Welt mitbringt.

Hier könnt ihr alle weiteren Bilder zu Stranger Things Staffel 4, Teil 2 sehen

Wann kommen Stranger Things Staffel 4 Teil 2 und Staffel 5 zu Netflix?

Bis wir genaueres über die Flucht und ihre möglichen Folgen erfahren, wird es noch etwas dauern. Teil 2 der 4. Staffel soll am 1. Juli 2022 erscheinen. Einen Termin für Staffel 5 gibt es noch nicht. Mit etwas Glück wird sie schon im Sommer 2023 veröffentlicht.

