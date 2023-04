Stranger Things bringt toten Fanliebling Eddie Munson tatsächlich zurück – aber anders, als ihr denkt

Eddie Munson spielte sich in Stranger Things Staffel 4 in die Herzen der Fans. Nach seinem Tod kehrt er jetzt doch noch einmal zurück. In einem Prequel.

Lange Haare, Metal-Leidenschaft und ein Herz aus Gold. Das ist Eddie Munson (Joseph Quinn) aus Stranger Things Staffel 4. Wer sich den ungewöhnlichen Helden nach seinem Opfertod zurückwünscht, darf sich jetzt freuen. Das Buch-Prequel Flight of Icarus erzählt ein neues Abenteuer mit Munson. Stranger Things Staffel 4-Prequel schickt Eddie Munson in die Musikindustrie Wie Entertainment Weekly berichtet, gibt es bereits ein Cover zum Buch. Geschrieben wurde der Roman von Caitlin Schneiderhan, die auch am Staffel 5-Drehbuch der Netflix-Serie beteiligt ist. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Laut Bericht spielt das Buch zwei Jahre vor Staffel 4. Eddie lernt dort die Plattenproduzentin Paige kennen, die seinen Traum vom Rockstar-Leben wahr werden lassen könnte. Dazu braucht es aber Geld, das den Protagonisten in die zwielichtigen Geschäfte seines Vaters hineinzieht. Wann erscheint das Stranger Things-Buch Flight of Icarus? Bis zum Release des Buches ist es allerdings noch eine Weile hin. Die englische Version soll am 31. Oktober 2023 erscheinen und kann schon jetzt auf Amazon vorbestellt werden. Über eine deutsche Version gibt es noch keine Informationen. Mehr: Flight of Icarus auf Englisch bei Amazon vorbestellen *

Netflix bestellt neue Stranger Things-Serie

