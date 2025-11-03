Stranger Things-Macher enthüllen, was in den letzten 35 Minuten des großen Finales passiert

Das Ende von Stranger Things nähert sich mit großen Schritten. Natürlich ist die Hütung von Spoilern oberstes Gebot, doch wie die finale Folge in etwa enden wird, verrieten die Macher schon jetzt.

Mit Stranger Things geht diesen Winter eine Netflix-Ära zu Ende. Acht abschließende Folgen stehen in Staffel 5 an und im Vorfeld fragt man sich natürlich: Wer wird sterben? Wer wird überleben? Und wie geht die übernatürliche Mystery-Serie mit Retro-Vibes ultimativ aus?

Antworten auf diese Fragen hat aktuell nur das Team um die beiden Serienschöpfer Matt und Ross Duffer. Die Lippen der Brüder sind diesbezüglich natürlich versiegelt, aber wie das Serienfinale für die Clique von Eleven (Millie Bobby Brown) ungefähr ausgehen wird, posaunte man jetzt doch schon hinaus.

Stranger Things wird mit längerem Serien-Epilog enden

Zum Glück haben die kommenden Stranger Things-Finalfolgen Überlänge, denn die letzte Hälfte der allerletzten Episode ist für einen umfangreichen Epilog vorgesehen, in dem unter anderem der Showdown gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) verdaut werden muss. Ross Duffer sagte dazu Folgendes im Interview mit Variety :

Besonders die letzten 35, 40 Minuten der Folge bestehen daraus, das Ende der Serie zu verarbeiten und uns von den Schauspielenden zu verabschieden. Wir haben gerade den Schnitt all dieser Szenen abgeschlossen, und ... es war emotional, das alles zu schneiden. Denn diese Menschen haben in diesem Moment nicht gespielt.

Mit dieser Laufzeit nach dem Kampf könnte Stranger Things sogar dem Herr der Ringe-Finale aus Die Rückkehr des Königs Konkurrenz machen, das berüchtigterweise über einen der umfangreichsten Epiloge überhaupt verfügt. Nur fällt der natürlich in einem Film noch schwerer ins Gewicht. Ikonische Serienenden mit längeren Epilog-Abschlüssen sind etwa The Americans, Battlestar Galactica oder The Leftovers.

Hier der Trailer zu Stranger Things Staffel 5:

Stranger Things Staffel 5 - Trailer (Deutsch) HD

Wie emotional der Dreh der letzten Szenen auch für die Schauspieler:innen war, konnte etwa Joey-Darsteller Steve Harrington im Variety-Gespräch bestätigen:

Alle waren nach einem Jahr Drehzeit ziemlich erschöpft. Alle freuten sich darauf, endlich fertig zu sein, aber wenn man dann am Ziel ist, schaut man zurück und denkt: 'Mann, kann ich nicht noch eine [Szene] mehr machen?'

Auch Noah Schnapp aka Will Byers hatte ähnliche Gefühle, als ihm klar wurde, wie viel das Ende von Stranger Things ihm bedeutet:

Ich war an Winona Ryders letztem Tag dabei. Ich dachte noch: 'Das ist ein Abschied von der Arbeit; wir sehen uns bald wieder.' Und dann war ich in ihrem Wohnwagen und dachte: 'Nein! Du kannst nicht gehen!' Ich hielt sie fest und schluchzte bitterlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so hart treffen würde.

Womit genau die letzte halbe Stunde von Stranger Things gefüllt sein wird, erfahren wir schon in wenigen Wochen.

Auch interessant:

So kommt die Stranger Things-Finalstaffel bei Netflix raus

Wie viele Netflix-Formate erscheint auch die 5. und letzte Season von Stranger Things in Etappen. Und die sehen so aus:

Teil 1 (Episode 1 bis 4): 27. November , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2 (Episode 5 bis 7): 26. Dezember , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Episode 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Stranger Things wird dann über zehn Jahre hinweg 42 Folgen hervorgebracht haben. Und für weitere Serien-Highlights, die schon diesen Monat streambar sind, hört ihr am besten in unseren Streamgestöber-Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.