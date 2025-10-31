"Gänsehaut": Der Trailer zu Stranger Things Staffel 5 lässt Fans wilde Harry Potter-Theorien spinnen

Der erste offizielle Trailer zum Stanger Things-Finale ist da und entfesselt den großen Kampf gegen Vecna. Die Vorschau weckt bei Fans erstaunliche Harry Potter-Erinnerungen.

Neun Jahre nachdem Stranger Things bei Netflix gestartet ist, soll die erfolgreiche Mystery-Serie mit Millie Bobby Brown und Winona Ryder noch diesen Winter mit der 5. Staffel zu Ende gehen. Während der Streamer die Serie mit ihrem großen Finale völlig neues Terrain betreten lässt, halten Fans die ersten Bewegtbilder daraus schon jetzt für großes Kino.

Der erste lange Trailer zu Staffel 5 ist mittlerweile da und weckt bei zahlreichen Zuschauer:innen nicht weniger als Harry Potter-Gefühle.

"Der Junge, der überlebte": Trailer zum Stranger Things-Finale macht Vergleiche mit Harry und Voldemort auf

Der Trailer gibt uns erstmals einen ausführlicheren Einblick in den Kampf unserer Kleinstadtheld:innen um Elfie (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) und Co. gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) in Hawkins. Während mehrere Demogorgons ihren Weg in die reale Welt finden und eine militärische Basis angreifen, wird uns auch ein Blick auf den Oberbösewicht höchstpersönlich gewährt.

Dieser knöpft sich das Opfer vor, mit dem die Geschichte von Stranger Things vor all den Jahren angefangen hat: Will. So lässt Vecna verlauten, dass Will ihm "ein letztes Mal" helfen soll, während er ihn bedrohlich nah an sich heranzieht. Fans konnten online nicht umhin, hier eine Parallele zu einer der größten Fantasy-Geschichten unserer Zeit zu bemerken: nämlich zu Harry Potter.

So kommentierte ein Fan unter den Trailer bei X "'Der Junge, der überlebte' Gänsehaut", und teilte ein passendes Bild, das Will und Vecna neben Harry (Daniel Radcliffe) und Voldemort (Ralph Fiennes) in der finalen Schlacht von Hogwarts in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Verdammt, das würde reinhauen", kommentierte ein weiterer Fan und teilt ebenfalls das Vergleichsbild von Will und Vecna sowie Harry und Voldemort:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Fans ließen sich auch nicht nehmen, das Bild mit dem Zitat "Der Junge, der überlebte" zu verbreiten.

Endet Stranger Things wie Harry Potter? Der Vergleich ist nicht abwegig

Tatsächlich ist Wills und Vecnas Geschichte gar nicht so unähnlich zu der von Harry und Voldemort. Vecna ist ein archetypischer Bösewicht wie Lord Voldemort auch, während beide eine einzigartige Verbindung mit den Helden Will und Harry aufweisen. Beide wurden nach ihrem unwahrscheinlichen Überleben durch verschiedene Weise von ihren Peinigern gezeichnet. Erinnern wir uns etwa an frühere Staffeln zurück, konnte Will Vecnas Anwesenheit stets im Nacken spüren, ebenso wie Harry Voldemorts Präsenz durch seine Narbe wahrnehmen konnte.

Bei der finalen Schlacht von Hogwarts stehen sich Harry und Voldemort schließlich hautnah gegenüber und kämpfen miteinander, bevor Harry Voldemort besiegen kann. Bei Will und Vecna sieht dieses Aufeinandertreffen zumindest im Trailer zwar nicht ganz so ebenbürtig aus, doch ist es auffällig, dass dieses auch bei einer großen und bildgewaltigen Schlacht stattzufinden scheint. Vecna möchte Will hier hingegen ein letztes Mal zu seiner Marionette machen und damit voraussichtlich seine Freund:innen in die Falle locken.

Der Harry Potter-Vergleich bietet ein spannendes Gedankenspiel – oder sogar einen geheimen Hinweis? – dahingehend, wie die Geschichte am Ende ausgehen könnte. Während es bisher naheliegend schien, dass Elfie Vecna im großen Finale in die Flucht schlagen wird, ist es möglicherweise stattdessen Will, der Vecna am Ende besiegen könnte. Ein Fan auf X hatte dahingehend eine Idee, die noch mal stark an Harry Potter erinnert: "Wir werden ihn sterben sehen und dann holen sie ihn irgendwie zurück, und so wird Vecna besiegt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Duffer-Brüder wurden in der Vergangenheit nicht müde darum zu betonen, wer die eigentliche Hauptfigur von Stranger Things ist ... Wir dürfen also allemal gespannt sein, ob Stranger Things tatsächlich den Harry Potter-Weg wählt.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

In wenigen Wochen werden wir endlich Antworten bekommen. Stranger Things Staffel 5 wird in drei Teilen bei Netflix eintreffen. Die Folgen erscheinen zu folgenden Daten:

Teil 1 (Folge 1-4): 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2 (Folge 5-7): 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Alle wichtigen Infos zu Stranger Things Staffel 5 könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.

